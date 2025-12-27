宜蘭強震！看護邊哭邊死命護阿嬤頭部 溫馨舉動感動萬人

宜蘭在27日深夜發生規模7.0地震,全台民眾都感受到強烈搖晃,嘉義以北地區震度普遍達到4級以上,許多人驚慌逃出戶外。然而在台北市一戶人家中,監視器拍下令人動容的畫面:一位看護人員在地震瞬間,儘管自己也十分害怕,仍然緊緊護住臥床阿嬤的頭部,這段影片在網路上引發熱烈迴響。

一位看護人員在地震瞬間，儘管自己也十分害怕，仍然緊緊護住臥床阿嬤的頭部 。（圖／取自threads@ta2__l__tattoo）

根據一位網友在社群平台Threads分享的監視器畫面,當時看護人員正在一旁使用手機,地震突然來襲後,她立即放下手機,順手拿起枕頭保護自己,同時不顧恐懼地用身體緊緊護住無法行動的阿嬤頭部,嘴裡喊著「不要動不要動」,眼淚也跟著流了下來。畫面中的阿嬤則反過來伸手輕拍看護的頭,溫柔地安慰她說「不要緊啦,好啦,免驚了啦」。

這段溫馨的互動影片曝光後,獲得超過4萬名網友按讚。許多人留言稱讚這位看護的敬業與善良:「這位看護一定要好好珍惜,她第一時間想到的是保護你的家人,希望你們也能把她當成家人對待。畢竟她在異鄉工作,身邊沒有親友」、「看護很盡責,阿嬤也很暖心」、「兩個人都很棒,一個拼命保護,一個不斷安撫」、「她明顯很害怕,但仍然記得要保護阿嬤,真的很了不起」。

值得一提的是,有網友特別肯定原發文者使用「看護」稱呼,而非「外勞」、「印傭」等詞彙。對此原發文者回應,自己也是經過他人提醒才改正過來,從此都堅持使用「看護」的稱呼,並要求轉分享或報導的媒體也要使用這個尊重的稱謂。

