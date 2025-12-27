宜蘭強震！看護「邊哭邊死抱保護阿嬤」55秒暖哭4萬人

北市一名看護遇到強震，雖然恐懼到哭出來，但第一時間仍是緊抱著阿嬤的頭，搏命保護對方。（圖／取自threads@ta2__l__tattoo）

宜蘭27日深夜發生規模7.0強震，全台都有感，嘉義以北震度更是全都在4級以上，不少人嚇得奪門而出，但在台北市也發生感人的一幕，一名看護在地震當下，明明非常恐懼，仍邊哭邊搏命死抱床上阿嬤的頭，用肉身阻擋可能發生的意外，影片曝光暖哭4萬人，不少網友大讚，一定要把這位看護當家人看待。

一名網友在Threads上貼出影片，只見女看護原本在一旁滑手機，當地震一發生時，看護立刻放下手機，拿起旁邊的枕頭蓋住自己的頭，強忍著恐懼，邊哭邊死命護著臥病在床的阿嬤的頭部，喊著不要動不要動，而阿嬤則是伸手不斷安撫看護腦勺，邊說著不要緊啦，好啦，免驚了啦。

這動人的一墓曝光後，超過4萬人按讚，網友們大讚：「這看護要好好珍惜，因為她第一個守護的是你的家人，希望你們能把她當家人珍惜，畢竟來到異地工作，這邊沒有家人跟朋友」、「好盡責的看護，好暖心的阿嬤」、「兩個人都好讚，一個拼命保護，一個不斷安撫」、「她真的很害怕，但還是沒有忘記保護阿嬤，真的很棒」。

其中一名網友稱讚原PO使用「看護」，而非外勞、印傭詞語，對此原PO也回應，自己也是被糾正過來的人，從此之後都會表明是看護，並要求分享或報導的媒體也一定要用看護來稱呼。

