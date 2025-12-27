宜蘭強震！蘇澳新站多片天花板輕鋼架震落 旅客紛紛走避

記者陳佳鈴／宜蘭報導

今（27）日晚間 23 時 05 分，台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 強震，本次地震威力驚人，宜蘭、蘇澳地區首當其衝，網友紛紛在社群平台 Threads 與 Facebook 上傳驚險畫面，其中台鐵蘇澳新站更傳出災損，天花板不堪劇烈搖晃當場掉落。

根據網友上傳至 Threads 的影片紀錄，地震發生時伴隨著沉悶的地鳴與劇烈搖晃，蘇澳新站大廳內，疑似因結構受震動擠壓，天花板上的輕鋼架禁不起搖晃，當場鬆脫重摔在地，現場傳出巨大撞擊聲響並揚起粉塵。

台鐵蘇澳新站更傳出災損，天花板不堪劇烈搖晃當場掉落。（圖／翻攝threads)

當時在車站內的乘客驚魂未定，紛紛往空曠處躲避。幸運的是，天花板掉落時周遭旅客及時避開，初步了解並無造成人員傷亡。台鐵隨後也立即派員封鎖現場，展開結構安全檢查。

根據中央氣象署觀測資料，這起規模 7.0 的強震導致全台有 17 個縣市感受到最大震度 4 級的威力，包括宜蘭縣、新北市、台北市、花蓮縣、基隆市、桃園市等地。

