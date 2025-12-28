宜蘭強震！釣蝦場變波浪池 疑有泰國蝦「晃出來」

宜蘭昨晚（27日）深夜11點發生強震，不少民眾受到驚嚇，但有一群人卻展現了驚人的定力。（圖／東森新聞）





宜蘭昨晚（27日）深夜11點發生強震，不少民眾受到驚嚇，但有一群人卻展現了驚人的定力。位於宜蘭的釣蝦場在地震當下，池水因劇烈搖晃瞬間化身「波浪池」，池水四濺導致地板濕透，甚至連泰國蝦都被震出池外。然而，場內多數釣客卻處變不驚，依然全神貫注地盯著眼前浮標，無動於衷。

透過監視器畫面可見，釣蝦池水像海浪般左右翻騰，不僅池邊物品遭殃，連蝦子都被搖落地面。儘管部分民眾感知到搖晃後緩緩往門口移動，但坐在池邊的釣客竟無一人起身逃生，形成強烈對比。

業者受訪時表示，當時搖晃很大，本來擔心客人會受到驚嚇，沒想到大家反而都不怕，照釣不誤。雖然台灣地震頻繁，民眾或許已習以為常，但無論地震規模大小，發生當下仍應以自我保護為優先，切勿掉以輕心。

