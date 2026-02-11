宜蘭悟元園區春節推擲骰子拿紅包 把錢母好運帶回家

宜蘭悟元園區大年初一到初五推出擲骰子拿紅包，讓遊客把錢母好運帶回家。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣悟元身心靈園區訂於大年初一到初五，即17日到21日推出擲骰子拿紅包過年趣味遊戲，若擲出8點(含)以上，將獲贈100元紅包，12點或一色(4顆骰子點數相同)可拿2包，準備500包紅包給大家帶回家當錢母，保佑馬年賺大錢行大運，

悟饕池上飯包創辦人李照禎成立的悟元身心靈園區占地6000坪，開放各界入園參訪，園內有薩摩西郷陶緣館，展示日本陶藝家西郷隆文的當代薩摩燒作品，另陽具造型的「生命之元」裝置藝術，看了讓人臉紅心跳，據說能庇佑參訪者早生貴子，園區小橋流水庭園設計融入藏傳佛教元素，是沉澱身心靈的好去處。

李照禎今天(11日)指出，春節連假大年初一到初五，悟元身心靈園區推出擲骰子拿紅包橋段，上午10點起開放大家試手氣，擲出8點以上將獲贈1包紅包，12點或一色送2包，送完為止。

擲骰子是昔日農村社會過年應景娛樂，隨著社會變遷逐年少見，悟元身心靈園區以擲骰子拿紅包營造年味，採現場報名免費參加，李照禎歡迎大家到悟元走春拿錢母，把好運帶回家。

悟元身心靈園區陽具造型的「生命之元」裝置藝術，看了讓人臉紅心跳。(記者江志雄攝)

園內薩摩西郷陶緣館，展示日本陶藝家西郷隆文的當代薩摩燒作品。(記者江志雄攝)

悟元身心靈園區融入藏傳佛教元素，是沉澱身心靈的好去處。(記者江志雄攝)

