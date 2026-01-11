宜蘭情人彎深夜奪命 婦人落海徹夜搜救仍魂斷內埤海灘

宜蘭情人彎深夜驚傳落海意外，搜救1夜仍失敗隔日尋獲遺體。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳知名景點「情人彎」內埤海灘，9日晚間驚傳一起落海意外，最終釀成令人惋惜的死亡悲劇，宜蘭縣消防局於9日晚間9點58分接獲通報，指內埤海灘疑似有人不明原因落海，由於事發時間已近深夜，現場光線昏暗、海象不佳增加搜救行動的困難度，但相關單位仍立即啟動緊急應變機制，全力投入救援。

消防局隨即出動第四救災救護大隊及南方澳消防分隊，並通報海巡署協助搜救，救援人員不畏夜色與風浪，分別從岸際及海面展開地毯式搜尋，希望能在黃金時間內尋獲落海者，受到海流湍急與視線受限影響，搜救行動持續至深夜仍未發現任何蹤跡，現場氣氛凝重。

廣告 廣告

直到10日上午8點多，海巡人員於鄰近海域巡查時，在海面上發現1具浮屍，隨即打撈上岸，經家屬與相關單位確認，該名死者為60多歲的黃姓婦人，但已明顯無生命跡象，令人不勝唏噓，警方與消防人員隨後封鎖現場，並依程序通報相關單位處理後續事宜。

宜蘭縣消防局指出，內埤海灘屬於陡降型海灘，表面看似平靜，實際上海流變化快速，暗流與瘋狗浪頻繁，對民眾而言具有高度危險性，即便並未下水活動，若過於靠近岸邊或在夜間停留，仍可能因突發狀況而發生意外。消防局也再次呼籲，民眾前往海邊遊憩或拍照時，務必留意天候浪況與警示標誌，切勿掉以輕心。

目前，全案已報請宜蘭地檢署檢察官進行相驗，以釐清黃姓婦人落海的確切原因與實際死因，相關單位也將持續關懷家屬，協助善後事宜，盼類似憾事不再重演。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停

不吃飽、不買新、還要裝窮！ 竹科男公開「生存9法則」網友傻眼

6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她