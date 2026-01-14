宜蘭慈安路民宅火警 男子嗆傷送醫

消防人員緊急將受困濃煙男子救出送醫。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭市慈安路十四日上午十一時三十四分發生住宅火警，鄰近住戶聞到濃厚燒焦味後通報消防隊，警消獲報立即派遣第一大隊、宜蘭及壯圍分隊人車前往搶救。宜蘭分隊車組於抵達現場時，屋內已冒出黑煙，初判為室內雜物起火燃燒。

起火點在大樓三樓但因為大門緊閉，警消遂立即破門進入，並架設水線進行灌救，火勢在十一時五十五分獲得控制，十一時五十六分完全撲滅。救援人員於屋內發現一名三十一歲謝姓男子倒臥地上，所幸仍有意識，但疑似吸入濃煙，為安全起見由救護車預防性送往陽大附醫治療，現場也因為灑水灌救，消防人員查証無其他人員受困後，因為停電關係，也提醒鄰里長向住戶說明進出時要小心。

初步了解，該男子疑似因與家人發生爭吵，在家中茶几燃燒雜物，導致濃煙竄出，引發火警，詳細起火原因及相關責任，仍待警方與消防單位後續調查釐清。

警方提醒，民眾若遇家庭衝突與情緒問題，應尋求協助避免危及自身與他人安全；如遇緊急狀況可撥打110求助。