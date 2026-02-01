宜蘭慈濟冬令圍爐 陪伴弱勢讓愛轉動迎幸福年

金馬年迎春節，宜蘭慈濟志工2月1日在宜蘭慈濟園區舉辦冬令發放暨歲末圍爐活動，席開82桌，邀請長期陪伴的照顧戶與獨居長者約150多戶共聚圍爐。活動現場設有義剪理髮區、健康促進區、春聯區、靜思小卡、青年團隊招生、馬年紅包區、惜福愛物區、氣球區及彩繪區等闖關活動，並安排財神爺發送年節糖果，現場佈置洋溢濃濃年味，讓照顧戶提前感受熱鬧溫馨的幸福年。

呂先生曾是事業有成的建築商，鼎盛時期擁有上百名員工，經濟相當寬裕，卻因重大經濟變故而宣告破產，生活陷入困境。2019年呂先生中風，2020年開始洗腎，接連而來的疾病更讓生活雪上加霜。慈濟志工接獲通報前往關懷後，才得知呂先生過去也是慈濟會員，921大地震後亦曾跟隨慈濟人投入救災，如今人生轉折，換成自己需要被幫助。

呂先生感慨表示：「幸好以前有能力時，也曾幫助過別人，可能做得還不夠多，人生才會這樣坎坷。」他也分享，在尚未被提報慈濟前，因營養攝取不足，常常往返醫院；自從慈濟人介入關懷，提供配方奶粉補充營養後，身體狀況逐漸改善，就醫次數也隨之減少。

阿妹（化名）與先生育有二女，原本幸福和樂的家庭，因先生28年前於工作中不幸觸電、從高處摔下，造成癱瘓性重傷，家庭遭此重大變故。慈濟從1997年關懷阿妹家至今，提供阿妹一家生活、醫療、輔具、子女就學等費用，阿妹的先生於去年(2025年)往生，慈濟人持續膚慰阿妹走出喪夫之慟，作為她的心靈依靠。

阿妹2月1日出席宜蘭慈濟園區的冬令發放活動，上台分享自己的感受。她表示，雖然她們全家都不是佛教徒，但是慈濟幫助的人不分宗教信仰或是種族性別，想讓大家知道：台灣有慈濟，真的很有福氣。

議長、立委、縣府人員、鄉鎮代表也踴躍出席，一起呈現「上菜秀」，與民眾一同圍爐同樂。宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡表示，感恩慈濟舉辦圍爐活動，讓弱勢家庭能過個好年；慈濟動員井然有序，只要有災難，就能看見慈濟人的付出身影。他也期盼社會用心培育下一代，讓孩子未來都能成為「手心向下」、回饋社會的人。

(撰文：黃美靜，攝影：賴振豐、黃麗友)