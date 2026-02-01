宜蘭慈濟冬令圍爐 陪伴弱勢讓愛轉動迎接幸福年

宜蘭慈濟志工在宜蘭慈濟園區舉辦冬令發放暨歲末圍爐活動，席開八十二桌，邀請長期陪伴的照顧戶與獨居長者約一百五十多戶共聚圍爐。（宜蘭慈濟提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭慈濟志工一日在宜蘭慈濟園區舉辦冬令發放暨歲末圍爐活動，席開八十二桌，邀請長期陪伴的照顧戶與獨居長者約一百五十多戶共聚圍爐，活動現場設有義剪理髮區、健康促進區、春聯區、靜思小卡、青年團隊招生、馬年紅包區、惜福愛物區、氣球區及彩繪區等闖關活動，並安排財神爺發送年節糖果，現場佈置洋溢濃濃年味，讓照顧戶提前感受熱鬧溫馨的幸福年。

人生變化無窮獨居長者呂先生，曾是事業有成的建築商，鼎盛時期擁有上百名員工，經濟相當寬裕，卻因重大經濟變故而宣告破產，生活陷入困境，民國一０八年呂先生中風，一０九年開始洗腎，接連而來的疾病更讓生活雪上加霜，慈濟志工接獲通報前往關懷後，才得知呂先生過去也是慈濟會員，９２１大地震後亦曾跟隨慈濟人投入救災，如今人生轉折，換成自己需要被幫助，自從慈濟人介入關懷，提供配方奶粉補充營養後，身體狀況逐漸改善，就醫次數也隨之減少。

宜蘭慈濟冬令圍爐 陪伴弱勢讓愛轉動迎接幸福年照顧戶阿妹（化名）與先生育有二女，原本幸福和樂的家庭，因先生二十八年前於工作中不幸觸電、從高處摔下，造成癱瘓性重傷，家庭遭此重大變故。慈濟從民國八十六年關懷阿妹家至今，提供阿妹一家生活、醫療、輔具、子女就學等費用，阿妹的先生於去年往生，慈濟人持續膚慰阿妹走出喪夫之慟，作為她的心靈依靠。