宜蘭慈濟志工加入五結鄉公所舉辦年前大清掃

馬年春節腳步逐漸靠近，宜蘭區慈濟志工協同五結鄉公所，於1月17日在鄉公所前廣場舉辦「免廢市集二手物交換」及「街路大掃除」活動。各團隊於上午8點誓師大會之後，隨即付諸行動，一同打掃居家環境，期望提早「除舊布新」，讓鄉親過一個好年。

五結鄉公所為配合「宜蘭縣年終大掃除」活動，鄉長沈德茂與鄉民代表會主席林證梧攜手鄉民代表、各村村長、慈濟社區志工、五結鄉各村清潔隊志工，共同展開掃街行動。

廣告 廣告

五結鄉長沈德茂表示：從「你丟我撿」的時代到現在「你丟我罰」，環境衛生的宣導仍然有待加強；環境衛生的維護與個人衛生習慣的養成是身體健康的基礎，為迎接嶄新的金馬年，鼓勵全民共同打掃環境，提升居家環境舒適與美感，鄉公所盛情邀約，感恩大家的熱情參與；透過實際行動來維護市容整潔，共同打造整潔清淨的美好家園。

簡松樹議員則表示，環保是全球都重視的議題，慈濟志工是帶動環保的指標；咱們的家鄉咱們自己來愛護，感恩大家平常對維護家鄉環境的付出。

慈濟基金會與五結鄉清潔大隊合作，在五結鄉內的慈濟羅東聯絡處長期設有資收小站，每週三上午九點到十一點開放為鄉親服務。五結鄉公所為鼓勵鄉民做好環境保護及資源回收，首開先例，全年提供住戶免費清運家具、家電及樹枝服務，帶給鄉民很大的方便，為了將環保做得好，慈濟當然樂於協助。

本次活動並同時辦理免廢市集暨小家電檢修活動，主要是讓民眾響應年終大掃除期間，可以將家裡堪用但其實用不到的東西拿出來與人分享。民眾可將家中的二手物品三樣，限：生活用品類、三C家電用品類、文具類、二手衣物（各種狀況佳的二手物品）帶到活動現場分享，即可獲贈培養土（一包一斤），透過二手物交換的方式，共同成就「需要者免費、捐出者免廢」的好事。活動時間內，家中有故障的家電，可以送到現場免費維修。

慈濟志工此次認領的街道為五結路二段，參與清掃工作有20人左右，整排穿著「藍天白雲」制服的慈濟人，分工合作，逐一將分配的區域打掃乾淨；讓五結鄉親共同迎接乾淨舒適的美好新年。

(文：黃美靜，圖：賴振豐)