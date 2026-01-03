宜蘭慈濟與社會處寒冬送暖 分多動線關懷寒士

寒流報到，宜蘭慈濟志工與社工共30多位1月2日晚上關懷寒士，分多動線前往宜蘭火車站、宜蘭市中山公園、羅東火車站、羅東鎮中山公園等地寒冬送暖。

宜蘭縣社會處處長林蒼蔡及其社工團隊共6人一同參與訪視寒士，社會處與志工告知寒士，宜蘭縣政府在溪北地區、溪南地區分別設置臨時避寒的安置處所，提供生活照顧與夜宿。

一行人帶著熱薑母茶、麵包、還有可沖泡即食的香積泡麵、米果、豆漿粉、高纖豆皮脆片給予寒士果腹，以及暖身的毛線帽、圍巾、手套、毛襪、毛毯、暖暖包等禦寒物資，送給蝸居在各處的寒士們，暖胃、暖身更暖心。

廣告 廣告

王女士歡喜的喝下兩杯熱薑母茶，頻頻讚嘆寒冷天氣喝薑茶最禦寒了，志工協助拆開毛襪，王女士直接穿上，一直不斷的道感恩。露宿公園的陳女士只有紙箱可禦寒，近日下雨他的紙箱都濕了，志工們為她披上毛毯，並送上麵包與熱騰騰的薑母茶。陳女士表示毛毯與薑母茶對她而言實在很溫暖，這麼冷的天氣有熱茶與麵包真的很感恩。

寒士游先生，因為雙腳水腫無自行穿襪子，志工蹲下協助穿上，游先生連聲道謝，表示非常感恩慈濟人及社會處的協助，並會珍惜使用這些禦寒物資。

除了提供禦寒物資，慈濟志工與社工叮嚀寒士們可以前往安置點禦寒。社會處林處長鼓勵大家：「一時的失志，不代表人生就此停下來」這句溫和卻堅定的話語在寒風中的街角，為寒士們帶來安定人心的力量。

慈濟志工在發放物資時，也分享毛毯是以回收寶特瓶製造而成，凝聚全球慈濟人的善念與祝福。這份來自全各地的愛心，化成實際的溫暖，輕輕的披在寒士的身上，為寒冬注入柔軟的力量。「但願有一天你們也能成為手心向下的人，希望大家能把這一份愛再傳遞下去。」

撰文：吳淑育、林雪珠、林秋美、張惠如、黃美靜，攝影：洪妙卿、黃麗友、許台生、賴振豐