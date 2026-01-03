宜蘭慈濟與社會處寒冬送暖 溫暖流落街頭寒士們的心

強烈寒流來襲，二十多位宜蘭慈濟志工與社工，二日晚上關懷寒士，分多動線前往宜蘭火車站、宜蘭市中山公園、羅東火車站、羅東鎮中山公園等地寒冬送。（宜蘭慈濟提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

強烈寒流來襲，二十多位宜蘭慈濟志工與社工，二日晚上關懷寒士，分多動線前往宜蘭火車站、宜蘭市中山公園、羅東火車站、羅東鎮中山公園等地寒冬送暖，這項愛心舉動溫暖流落街頭無家可歸遊民的心，對慈濟志工及社工熱心關懷義舉深表感謝。

強烈寒流來襲，民眾紛紛穿上寒衣驅寒，入夜之後舉家團聚享受熱烘烘的晚餐，儘管天寒地凍，流落街頭無家可歸的遊民們，只能躲在廟埕或騎樓下避寒，宜蘭縣社會處長林蒼蔡及其社工團隊共六人一同參與訪視社會邊緣人，縣府社會處與志工告知寒士們，宜蘭縣政府在溪北地區、溪南地區分別設置臨時避寒的安置處所，提供生活照顧與夜宿。

慈濟志工與社工們冒著十度以下低溫的天氣，帶著熱薑母茶、麵包、還有可沖泡即食的香積泡麵、米果、豆漿粉、高纖豆皮脆片給予寒士果腹，以及暖身的毛線帽、圍巾、手套、毛襪、毛毯、暖暖包等禦寒物資，送給蝸居在各處的寒士們，暖胃、暖身更暖心。

除了提供禦寒物資，慈濟志工與社工叮嚀寒士們可以前往安置點禦寒。社會處林處長鼓勵大家：「一時的失志，不代表人生就此停下來」這句溫和卻堅定的話語在寒風中的街角，為寒士們帶來安定人心的力量。