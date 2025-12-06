宜蘭慈濟舉辦災後祈福會暨歲末祝福

慈濟與蘇澳鎮公所、蘇澳鎮民代表會合辦鳳凰颱風災後祈福會，12月6日下午在蘇澳高級海事水產職業學校活動中心舉辦。與會人員包含張勝德議長、謝正信議員、鎮長李明哲、當地里長們以及鄉親出席。活動在慈濟志工手語帶動展開序幕，靜思精舍法師出席送上證嚴法師福慧紅包祝福鄉親。

受災鄉親上台表達感謝，張先生：「謝謝這次救災投入的所有人。」蘇先生：謝謝大家照顧蘇澳，尤其是慈濟，感恩。

受災鄉親盧女士分享在淹水後一直在清掃家裡，搬運泡水的東西，盧女士指出，「一個便當也是一個可以讓我們站起來的力量。」在我很難過時，慈濟人敲門、送來便當，提醒我用餐，我吃到便當，那份體貼我感受到溫暖。過了幾天後，慈濟拿著祝福禮來慰問，我的眼淚奪眶而出，這是感動的眼淚，慈濟人的付出細膩是讓人很感動的。我們的里長也是每天站在路口提醒我們拿便當吃飯，從早餐到晚餐，便當不夠里長還去買便當，很怕我們吃不飽，怕我們餓到。

廣告 廣告

盧女士表示，「布施是圓滿他人，也是圓滿自己。」過去我隨喜付出捐給慈濟，這次在我最脆弱時被幫助，我才知道這是一種回饋的力量。人平安是最大的福氣，如果未來有能力，我也會把曾經收到的溫暖，轉換成給別人的愛。

蘇澳鎮長李明哲表示，感謝慈濟舉辦祈福會，感恩慈濟提供非常大的協助，撫慰受災戶的心靈，這次受災範圍大，需要我們趕快復原與協助，有時候有所遺漏，幸好有慈濟協助，我們能力未及的，感謝慈濟幫忙到災戶家關懷、撫慰人心。我們希望未來不要有災，不過我們還是要隨時做好準備，大家要共同努力，災害來時一起付出，也跟所有的受災鄉親說：辛苦了！

張勝德議長表示，這次颱風造成多處淹水，雖然11月11日就趕快聯繫縣府各單位，但沒想到水會淹這麼高，感到很心痛。我到現場勘災聽到民眾說他們沒有東西吃，感謝慈濟第一時間投入災區，他們不是只有在蘇澳投入，慈濟只要一有災難就會趕到現場，感謝所有的慈濟人、感謝蘇澳鎮長及其團隊，以及里長們，未來我們一定可以度過難關。

宜蘭慈濟災害應變中心召集人吳宏泰表示，災後看到公所與里長們的付出很艱辛，我們希望可以成為支持他們的力量。

靜思精舍法師代表證嚴法師與所有精舍師父出席祈福會，德淵法師致詞提及，回想11月11日聽到宜蘭風雨大，證嚴上人就慈示我們要關心宜蘭慈濟人。感恩宜蘭慈濟人動員付出，發揮那份慈悲心走在菩薩道，關懷鄉親，祈禱天下無災難。

慈濟基金會指出，鳳凰颱風外圍環流造成宜蘭多處淹水災情，慈濟在災後立即啟動關懷機制，11月12日一早立即提供熱食，11月12-14日共提供6千多份熱食，同時展開慈善訪視服務，提供福慧床、協助民宅清掃，並進行安心家訪，截至12月3日共發放1626份慰問金及祝福禮，安心家訪1314戶。

撰文／陳誼謙，攝影／許台生、黃麗友