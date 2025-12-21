宜蘭慧燈中學陳恩錄取美國頂尖藝術設計名校 明年入學

宜蘭私立慧燈中學陳恩錄取設計界全球名校─美國加州藝術中心設計學院，校長游文聰說，這不僅是陳恩個人榮耀，更展現慧燈在多元適性發展與國際教育接軌的成果。（慧燈中學提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭私立慧燈中學高三生陳恩憑藉卓越的藝術創作實力與完整作品集，日前成功錄取被譽為設計界殿堂、且被公認為美國畢業生薪資最高的藝術設計學院之一美國加州藝術中心設計學院（ArtCenter College of Design）平面設計學系，預計於二０二六年正式入學。校方表示，這不僅是陳恩個人榮耀，更展現慧燈在多元適性發展與國際教育接軌的成果。

藝術中心設計學院坐落於美國加州帕薩迪納，是全球設計學子心中的夢想名校，以嚴格的訓練與高度產業連結聞名。該校在二０二四年QS世界大學排名中，於「藝術與設計」學科名列全球第十四名，並在Ranker評選的「全球最佳三十所設計學校」中榮登第1名，同時獲「美國商業周刊」評選為全球二十五大設計學院之一，學術與產業聲譽兼具。

慧燈中學表示，陳恩在校各方面表現優秀，從學藝股長到慧燈中學班聯會的主席，協調規畫能力令人讚賞；從慧燈美術人材培訓班到耶誕節3D立體拱門設計，展現建築與美學結合天份，她前往羅東鎮立養老院、台灣美化協會與慧燈中學就是慧玩擔任志工，以施比受有福的信念付出社會，這次能在激烈國際競爭中脫穎而出，榮獲頂尖名校青睞，實屬不易。

校長游文聰高度肯定指出，學校長期秉持「全人教育」與「多元適性」的辦學理念，鼓勵學生在學業之外探索興趣、發展天賦，並積極接軌國際。陳恩的錄取成果，正是學校提供多元舞台、支持學生勇敢逐夢的最佳見證。