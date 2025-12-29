宜蘭慶馬年發表紅包春聯設計 林茂盛：以馬福樂事為主題象徵前進與突破 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（29）日發表「2026歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包及春聯的設計圖樣，並由代理縣長林茂盛親自展示，創作理念以「馬福樂事」為主題，與 Marvelous奇妙、精彩的諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生共同創作，林茂盛也說，馬年紀念紅包即日起至115年2月6日限量預售發行，同時也開放免費索取馬年春聯，並邀請全國民眾明年2月16日除夕夜來宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包。

宜蘭縣府表示，今日發表會特別邀請由國中小學生所組成的「M&Ocean」樂團擔任表演嘉賓，他們正努力籌募圓夢基金參與美國音樂節，表演以童真、勇氣與創意，帶來活力十足的演出，用行動詮釋「勇敢追夢」的精神，充分與馬年主題想強調的生命力與希望相扣合。

「這次馬年紀念紅包及春聯設計成果，象徵邁入第33年的歡樂宜蘭年，是宜蘭縣凝聚常民生活的與節慶精神的重要活動。」林茂盛指出，今年主視覺以「馬福樂事」為主題，是由成功國小美術班學生共同創作，透過孩子的創意與藝術能量，以繽紛色彩與活力奔騰的白馬，代表勇氣、前進與突破。

林茂盛提及，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，讓民眾DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事，一起迎向精彩不凡的Marvelous馬年。

宜蘭縣府表示，馬年紀念紅包即日起至115年2月6日止開放訂購，每份45元，數量有限售完為止，歡迎民眾到宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買。此外，生肖屬馬的民眾也可於即日起至宜蘭縣史館官網申請免費索取紀念紅包（數量有限，額滿為止）。

