宜蘭應召業者迫外籍女賣淫 撐腰門神礁溪鄉代張景程涉賄遭起訴

礁溪鄉民代表張景程涉收賄住色情應召站躲避查緝遭到起訴。礁溪鄉公所

宜蘭地檢署偵辦跨國人口販運應召集團案再有重大進展。檢方向上溯源後，查出礁溪鄉民代表張景程涉嫌收受賄賂、護航應召集團規避查緝，並於本月10日追加偵結，依《貪污治罪條例》及《刑法》相關罪嫌，對張男及三名涉案業者共四人提起公訴。

本案起於一名外籍女子因從事性交易遭查獲、在收容待遣返期間向檢方哭訴，指仍有多名同鄉女子受困在礁溪私包，被迫從事性交易，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜隨即指揮宜蘭縣政府警察局、礁溪分局以及移民署北、中區專勤隊深入追查，最終查出越南裔台籍陳姓主嫌在礁溪的飯店經營跨國人口販運應召網絡。首波偵查已於今年9月24日偵結，檢方依違反《人口販運防制法》等罪嫌起訴陳姓主嫌及相關業者。

廣告 廣告

檢方後續持續向上追查應召集團的金流與保護傘來源，並指揮法務部調查局新北市調查處擴大偵辦。調查結果顯示，礁溪鄉民代表張景程長期以民代身分與警政人員往來密切，涉替應召站探詢臨檢、查緝動向，使該集團得以躲避警方查察。作為酬謝，業者提供瑞○飯店公關股1股，並自今年2月至4月間三度支付分紅，包括2萬8,000元、4萬6,000元及1萬3,000元，合計11萬7,000元。檢方認定其收賄事證具體明確，張景程於9月間遭聲押禁見，法院裁定羈押，消息震撼地方政壇。

追加起訴內容並指出，除張景程涉犯貪污、容留與媒介性交易等罪嫌外，業者陳姓、游姓及張姓三人亦因涉向公職人員交付賄賂，遭檢方一併起訴。檢調同時追查是否有其他警務人員涉及洩漏臨檢資訊或收受不法利益，後續將持續釐清金流與責任層級。

宜蘭地檢署表示，本案不僅成功瓦解跨國人口販運集團，更向上查獲涉案公職人員，展現檢、警、調、移民署跨機關合作的強大能量。檢方強調，打擊貪瀆與人口販運是維護社會秩序及保護人權的重要工作，將持續徹查不法，捍衛司法公信與社會正義。



回到原文

更多鏡報報導

信義區夜店成格鬥場！兩男原地爆打 保全怎拉都拉不住

內湖毒蟲拒檢衝撞！通緝犯駕車逃逸 警展開追緝當場逮捕2人

偷雞不著蝕把米！龍山寺擺攤「買個資」 幕後主嫌為賺電玩彩金 虧2萬反遭警方逮