宜蘭打造特色遊戲場 巨人的眼淚好玩

宜蘭縣政府盤點轄內風景區、公園綠地，將在五結鄉冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園、三星鄉綜合運動場等3處建置特色遊戲場，其中冬山河親水公園結合作家黃春明的童話作品《巨人的眼淚》，規畫巨人手臂好漢坡等設施，盼能讓兒童在遊戲場域中自由探索、安心遊玩。

近年各縣市推動特色遊戲場計畫，依據不同年齡層、行為能力及遊戲需求配置多元設施，宜縣府選定3處場域建置特色遊戲場，5日代理縣長林茂盛率縣府團隊前往冬山河親水公園聽取計畫簡報。

縣府表示，冬山河親水公園已完成規畫設計，民國115年度編列工程總經費2000萬元，預算經議會審定通過後辦理工程發包；蘇澳運動公園及三星綜合運動場則預計於明年4月完成設計，2場域工程經費採115、116年分期編列，總經費各2100萬元，3座公園升級共需6200萬元。

冬山河親水公園以《巨人的眼淚》創意發想，規畫巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯及村落遊戲區，遊戲場的設計像趴在地的巨人，眼睛流出的眼淚是2座溜滑梯。

蘇澳運動公園則融入海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域；三星綜合運動場亦結合蔥田、三星蔥等特色元素，營造富含在地風貌的遊戲空間。

宜縣府表示，3處場域皆依據CNS國家標準規定設計，確保設施安全並提升遊憩友善度；如未來工程招標作業順利，3處場域預計在116年中完成建置、檢驗及驗收後開放使用，提供兒童優良遊戲空間及提升遊戲品質。