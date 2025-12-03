宜蘭挖到疑似古船 縣府初判為漂流木

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭縣頭城鎮一處建築工地，昨天挖掘出一批木質構件，有外界認為這是古沉船遺跡，但縣府今天表示，根據相關時間點與材質，初判是昔日漂流木，之後被人加工改造為其他用途。

縣府表示，昨天接獲通報，頭城鎮一處建築工地內挖掘出一批檜木木質構件。縣府文化局今天上午會同相關共同會勘，並向2名宜蘭縣文資委員與相關專家請益。

縣府指出，根據最早史料，1883年當地頭尾港渡船口已嚴重淤積，航道已改道，加上清朝時期船隻使用樟木，且1915年之後，日本人才開始在舊太平山砍伐檜木，相關跡象不太可能是古沉船遺跡。

縣府推測，這批出土的木質構件應是早期漂流木，後經人為加工為用途不明的構造物，但為求審慎、尊重專業，後續將再邀集考古遺址專家學者現勘。

此外，這批木材規劃運回蘭陽博物館，視後續鑑定結果研擬保存或研究作業。（編輯：黃世雅）1141203