宜蘭挖到疑似清代古船 縣府初判結果曝光

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地近日挖出大批木質構件，初步懷疑這些木材可能是「古船」遺跡。（圖／東森新聞）





宜蘭縣頭城鎮一處建築工地近日挖出大批木質構件，由於部分木材呈現船身弧形線條，且頭城在歷史上曾是重要的船隻貿易港口，外界初步懷疑這些木材可能是「古船」遺跡。宜蘭縣政府接獲通報後，立即邀請文資委員及專家學者前往現場勘查。

因清朝時期，頭城烏石港是航運貿易往來頻繁地。（圖／東森新聞）

因清朝時期，頭城烏石港是航運貿易往來頻繁地，與台灣北部及大陸沿岸港口均有密切商業活動，同時也設有多處渡船碼頭，因此此次發現格外引人關注。施工包商在頭城鎮的工地現場，發現這批檜木後，因其特殊性而不敢貿然移動，隨即通報相關單位。

專家初判「疑似古船」的材質與年代

不過，文化局今天邀請的文資委員及專家在現場勘查後，初步判斷這些漂流木不太可能是清朝古沉船的遺跡。專家指出，清朝時期建造的船隻大多使用樟木，而檜木在台灣舊太平山地區大規模砍伐並被廣泛應用，則是在1915年之後，由日本方面開始進行。根據木材材質與年代的判斷，這些木材更像是經人為加工後，用於其他用途的結構。

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地近日挖出大批木質構件，外界初步懷疑這些木材可能是「古船」遺跡。（圖／東森新聞）

縣府審慎規劃疑似古船木材的後續鑑定

儘管初步判斷偏向漂流木，但為求審慎，宜蘭縣文化局決定於12月5日再次邀集考古遺址專家學者進行更詳細的現場勘查與鑑定。目前，這批木材已暫時運送至蘭陽博物館進行保管。待後續的完整鑑定結果出爐後，縣府將進一步研擬這些木材是否具有保存價值，或可做為學術研究之用。

