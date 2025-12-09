宜蘭捷報！中央點頭比照嘉義桃園 鐵路高架負擔大減近半

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」終於迎來重大突破。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」終於迎來重大突破。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（9）日赴行政院出席綜合規劃研商會議，中央與地方在會中就財務分攤達成關鍵共識，原本地方須負擔的105.58億元配合款，確定將調降為57.55億元，大幅減少近半負擔。林茂盛代表縣民向行政院政務委員陳金德致謝，並再次懇請中央在今年底前完成綜合規劃核定，讓鐵路高架工程能順利朝向124年如期通車的目標邁進。

縣府表示，此案自109年行政院核定可行性研究後，交通部便持續辦理綜合規劃，並於今年11月提交行政院審議。然而，計畫總經費高達501.54億元，地方原需負擔105.58億元，對財政相較其他縣市更為吃緊的宜蘭而言，無疑形成沉重壓力。縣府因此於113年及114年兩度正式向中央提出專案協商要求，希望調降地方分攤比例，讓大型建設能不致排擠其他縣政。

今日協商中，中央展現高度支持，決定維持中央補助非自償經費比例86％，地方僅需負擔14％，並同意免除地方需負擔的用地與基地取得費32.86億元；至於自償性經費15.17億元，則改在高架完工後再逐年償還，使縣府能先專注工程進度，財務壓力也更為可控。經多方協商後，地方配合款從原本的105.58億元大幅降至57.55億元，減幅超過四成，是縣府長期努力的重要成果。

陳金德也在會中裁示，宜蘭的分擔方式將比照嘉義市鐵路高架化及桃園鐵路地下化前例，使地方負擔更具合理依據。此外，外界關注的蘭陽溪鐵路橋改建經費46.57億元，也已確認由台鐵公司負責，不列入本案成本，以避免壓低自償率、反而增加宜蘭的負擔。

林茂盛強調，感謝行政院在國發會明日審議前特別召開此次協商，使地方訴求能完整討論。他重申，縣府將全力配合後續行政程序，盼中央能在12月底前完成核定，讓中央與地方能共同加速推動鐵路高架工程，消除平交道瓶頸、縫合鐵路兩側土地，進一步提升宜蘭都市發展。他也表示，地方多年期待的重大交通建設如今終於見到真正曙光，「可喜可賀，宜蘭向前一步。」

