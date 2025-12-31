宜蘭推好禮加倍抽2.0 消費滿千抽Mazda汽車

宜蘭縣政府為延續「全民+1政府相挺」普發現金1萬元熱度及114年「暢遊宜蘭抽好禮」觀光效益，推出「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0活動」，鼓勵民眾到宜蘭旅遊消費，活絡在地食宿遊購等消費市場，振興觀光產業發展。

暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0，消費滿千抽豪禮。（圖／宜蘭縣政府提供）

此次活動與縣內觀光多元產業商家攜手合作，採「消費滿額抽獎」機制，民眾只要於指定商家消費取得發票或消費購物證明金額最低200元（含）以上，累積消費滿1,000元即可獲得1次抽獎機會。活動最大獎為Mazda CX-3汽車乙台，多項好禮總價值超過130萬元，期盼吸引更多遊客前來宜蘭旅遊並留宿消費，進一步帶動觀光經濟與產業鏈發展。

活動期間自115年1月1日起至115年5月11日止，全國民眾於宜蘭縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、縣轄借問站、歷屆好食好物好羹獲獎商家、JINHO宜蘭敬好生活、宜蘭青創品牌、宜蘭嚴選之商家、頭城五漁鐵獲獎商家等指定商家消費，於活動官網完成登錄後即可參與抽獎。不同張次的發票消費金額可合併計算，讓民眾在暢遊宜蘭、買好物吃好料、抽大獎，一次享受三重樂趣。

獎項內容多元豐富，包含汽車、電動機車、智慧型手機、按摩椅、65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、平板型電腦、變頻洗衣機、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機、廚餘機等多樣好禮。活動期間亦將搭配多場快閃活動，包括2026宜蘭市跨年晚會、2026冬山舊河港燈節等，打造更具吸引力的觀光氛圍與城市亮點。

抽獎活動最後登錄發票或消費購物證明日期為115年5月10日，上網登錄開始時間為115年1月20日08:00起，截止時間為115年5月11日23:59止。活動預計115年3月辦理第1波線上公開抽獎，獎項有65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、平板型電腦、變頻洗衣機、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機等多項3C產品好禮。

第2波線上公開抽獎及實體公開抽獎預計於115年5月辦理，獎項將抽出最大獎汽車、電動機車、智慧型手機、按摩椅、65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、廚餘機等多項3C產品好禮。線上及實體公開抽獎將於活動官網進行直播，頒獎典禮將於115年5月底或6月中上旬舉辦，屆時讓大家共同見證幸運兒的誕生。

縣府表示，期待透過「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0活動」與在地觀光商家攜手振興觀光產業，為宜蘭帶來更多人潮與商機，邀請全國民眾一同前來體驗宜蘭多元、豐富且充滿活力的觀光魅力。更詳細的活動資訊，可至活動官網查詢最新活動資訊及指定商家名單。

