宜蘭擬新建新球場需移樹 民眾連署反對縣府允變更計畫

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宜蘭運動公園的二二八紀念物旁有不少老樹，下方也有部分遊憩設施，其中一棵老榕樹樹齡超過40年，但傳出面臨遷移命運。

連署發起人林先生認為，「選址太草率，所以我們是建議教育處另外找比較適合的地方。」

林先生和一群時常到運動公園散步的民眾看到老榕樹周邊圍起施工圍欄，並且貼出喬木修剪中的公告，察覺有異，才發現縣政府為了在當地興建匹克球場打算移樹，因此發起反對連署，共500多人參與。

宜蘭縣議員林麗表示，「我們不反對建設多元球場，但是我們不移老樹，同時將老樹保留下來。」

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民代協助反對團體溝通，他們認為不反對縣政府在公園內新設設施，但選址地點應該更審慎，原規劃移老樹破壞原有的自然景觀，更影響當地的遮蔭和通風，以及破壞二二八紀念物原本靜謐的氛圍。

宜蘭縣政府介紹興建球場計畫，「現在圖面上看到的佔地範圍，大概5點多公頃。」

縣政府原規劃斥資4500萬元興建匹克球場，因應民眾意見多，因此陸續召開說明會溝通，最終決定變更計畫。

宜蘭縣體育場場長陳冠宇回應，「民眾是建議說可不可以有機會把它移到正前方，這邊紀念館的正前方，一來是說比較有完整性。」

縣政府除改變球場設置地點，避免移植老樹，僅異地移殖附近幾棵小樹，保留當地原本的自然風貌，也追加500多萬元預算，要在新球場周邊興建串聯相關設施的步道，要讓設施更有一致性，希望新球場提供民眾更好的休憩環境。

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