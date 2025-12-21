宜蘭收容所役男3打1 警偵辦

移民署宜蘭收容所黃姓替代役男上月26日遭3名役男聯手毆打受傷，事後家屬除報警提告，也質疑曾向所方反映遭霸凌卻未獲妥善處置，認為管理出現疏失。移民署表示，已啟動行政調查、會同警方偵辦，涉案役男依規定懲處並將追究管理責任。

據了解，黃員在宜蘭收容所服役期間，疑因人際衝突長期遭同袍欺凌，事發當天衝突升高演變為「3打1」肢體暴力，造成身體受傷，黃員隔日就醫驗傷，雖無大礙但造成身心創傷。

家屬指出，事發前已向收容所反映孩子疑遭霸凌，希望所方介入處理，卻未見積極作為，最終釀成圍毆事件，令人難以接受。家屬憤而對動手役男提出告訴，要求移民署徹查責任歸屬，給受害役男合理交代。

所方表示，獲報後即啟動行政調查，並主動通報警方介入偵辦。經查涉案役男坦承不當行為，已依規定懲處，同時安排關懷輔導、協助受害役男轉調其他服役單位。

移民署強調，對任何形式的欺凌或暴力行為絕不容忍，本案所涉管理疏失已依規定追究相關人員責任，將持續強化役男勤務與生活管理機制，全面檢討精進管理作為，以防止類似事件再次發生。

宜蘭收容所主要負責收容等待遣返或安置的外來人口，屬封閉式管理場域，日常運作除正式編制人員外，也配置替代役男協助行政與勤務支援，由於勤務需24小時輪班，役男工作與生活空間高度集中，管理與督導機制成為維持秩序與人身安全的重要關鍵。

據了解，收容所勤務性質特殊，役男多為初次進入高壓、封閉環境，若人際衝突未能即時調處，容易在所內累積摩擦。