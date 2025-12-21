宜蘭收容所替代役男遭毆 家屬控訴霸凌未處理、所方啟動調查

宜蘭移民署收容所傳出役男霸凌事件。（資料照片）

記者張正量／宜蘭報導

移民署宜蘭收容所上個月傳出替代役男遭毆打事件，但因為被害人身心受到嚴重創傷。質疑收容所早知道但未積極處理，引發家屬不滿。

據了解，上個月二十六日，一名黃姓替代役男疑似遭到三名役男聯手毆打受傷，隔日返新北市醫院就醫驗傷，雖傷勢並無大礙，卻造成身心創傷。家屬指控，事發前已察覺黃男疑似遭受霸凌，並曾向收容所反映相關情況，但所方未積極處理，最終釀成暴力事件，要求收容所給予合理交代，並已對動手役男提出告訴。

對此，移民署宜蘭收容所回應，事件發生後已立即通報警方並全力配合偵辦，涉案役男也坦承動手，所方已依規定進行懲處，並將受害役男轉調其他單位安置。收容所強調，絕不容忍任何形式的欺凌與暴力行為，並已啟動行政調查，若查有管理疏失，將一併追究相關人員責任，依法嚴懲不貸。