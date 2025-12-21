宜蘭收容所爆役男3打1 所方懲處追究管理疏失

（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）在宜蘭收容所服役的黃姓替代役男，日前遭3名役男毆打受傷。所方今天表示，涉案役男已立即依規定懲處，並協助受害役男轉調其他單位服役，同時追究相關管理人員疏失。

在內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所服役的黃姓役男，11月底與3名役男因故發生衝突，黃男遭毆打致肢體擦挫傷，經自行就醫並驗傷後，對涉案役男提告傷害。

宜蘭收容所今天表示，此案件緣於1名在收容所服役的役男，因故遭3名役男毆打，獲報後已啟動行政調查，並主動會同警方偵辦，經深入追查，涉案役男均坦承不當行為，移民署已立即依規定懲處，並派員提供關懷輔導，同時協助受害役男轉調其他服役單位，以維護其身心安全。

宜蘭收容所指出，針對此案所涉管理疏失部分，已依規定追究相關人員責任，並重申對任何形式的欺凌或暴力行為絕不容忍，也會持續落實役男勤務及生活紀律管理，及檢討精進役男管理作為，防杜類似案件再次發生。（編輯：李淑華）1141221