宜蘭救護車鳴笛閃燈仍遭攔腰撞 路口驚魂釀4傷

宜蘭冬山鄉一輛救護車載送病患前往醫院時，遭一輛黑色轎車攔腰撞上。翻攝畫面

救人分秒必爭，卻在路口被硬生生撞上！宜蘭縣冬山鄉昨（28）日晚間發生一起驚險事故，一輛正載送傷患、全程鳴笛閃燈的救護車，行經冬山路三段與五段路口時，竟遭一輛黑色轎車攔腰猛撞，巨大撞擊聲響震撼路口，救護車車身嚴重毀損，現場一片狼藉，事故共造成4人受傷送醫，所幸均無生命危險。

事發在昨晚約18時50分，59歲林姓消防員駕駛救護車，正載送傷患火速趕往羅東聖母醫院，途中依規定開啟警示燈並鳴響警報器。不料行經冬山路三段、五段交會路口時，67歲吳姓男子駕駛的黑色自小客車，沿冬山路五段直行，雙方在路口瞬間交會，救護車慘遭攔腰撞擊。

猛烈衝撞之下，救護車車體扭曲受損，小客車車頭幾乎爛毀。事故造成林姓消防員、隨車消防員、原本車上的傷患，以及自小客車駕駛吳男共4人受傷，所幸傷勢均未危及生命，隨後由趕抵的其他救護車分別送醫救治。

羅東分局警方獲報到場，立即進行交通管制並調查事故原因，經酒測，雙方駕駛均無酒精反應，排除酒駕肇事。警方初步確認，救護車當時確實在執行緊急救護任務，並依法鳴笛、閃燈行駛，詳細肇責仍待進一步釐清。

警方也嚴正呼籲，救護車、消防車等特種車輛執行勤務時攸關人命，駕駛人行經路口務必減速慢行，一旦聽到警報聲，應立即禮讓優先通行，切勿搶快硬闖路口。多一分禮讓，可能就是救回一條命。



