宜蘭教師工會憂教師超額 盼調降每班學生數

醫院的嬰兒室，新生兒越來越少，宜蘭羅東鎮博愛醫院去年12月有醫師還在社群發文，嬰兒室一度出現連續4日沒有新生兒的情況，顯見少子化問題嚴重。

新生兒減少，教育界首當其衝。根據宜蘭縣政府統計，近5年新生兒數每2年就會減少500至600人，2021年還有3061人，去年則剩下1913人，是統計以來首度跌破2000人大關，讓教育界憂心，未來恐發生教師超額問題。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，「但是如果是按照目前的新生人數來看，其實我們是覺得還有更多的空間來做一個調整，因為目前以教育部的統計來說，其實宜蘭縣已經到達每班，就是班級人數是25人以下的規模。」

宜縣自110學年度起，國中小班級人數已各調降1人，國中29人、國小28人。縣教師職業工會認為，未來班級人數調整還有很多空間，縣政府應該預先因應，朝精緻化教育方向前進，避免教師超額問題。

宜蘭縣政府教育處長陳金奇指出，「我們會做一些資源的盤整，包含對於我們的班級、學生人數，是否再減少的相關評估作業。」

宜蘭縣議員林詩穎認為，「縣政府這幾年下來，其實蠻可惜的，其實為外界所知的，非常有助力的少子化政策其實不多。」

縣政府表示，調降班級人數，除需符合教師員額編制準則，也可能因人力需求增加，提升教育成本，這部分還需依縣內財政狀況來進行評估。至於少子化問題，有民代建議縣府應針對年輕人做調查，了解需求，比照外縣市，提出和中央有區別的福利政策來因應。