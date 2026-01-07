宜蘭教育傳捷報 2校長拿領導卓越獎

宜蘭縣代理縣長林茂盛在縣府縣務會議表揚榮獲教育部校長領導卓越獎大同國中胡文聰校長。（記者董秀雲攝）

教育部於一一四年十一月廿八日舉行「一一四年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」。校長領導卓越獎由大同國中胡文聰校長、岳明國中小黃建榮校長獲獎，教學卓越獎部分由四結國小榮獲國小組金質獎，另南澳高中國中部獲佳作，並於昨（六）日上午縣務會議中由代理縣長林茂盛進行表揚。縣府教育處代理處長陳金奇共享榮耀。

代理縣長林茂盛表示，縣府全力支持學校發展優質教育，提供相關資源與學校攜手創造學生優質學習環境，並鼓勵學校長期深發展耕特色課程。今年宜蘭縣胡校長、黃校長二位校長獲「校長領導卓越獎」，「教學卓越獎」部分，四結國小獲金質獎，南澳高中國中部獲佳作，展現出宜蘭教育卓越成果，也期待能塑造創新教學典範，引領宜蘭縣更多學校發展優質教育，學校所奉獻的努力，值得高度肯定！

宜蘭縣持續推動教育創新與特色課程發展，透過跨領域學習及結合在地特色，發展出多元獨特的校本課程，期許縣內學校能持續推動教育創新與特色課程發展，讓宜蘭的孩子孩子能在學習歷程中結合知識所學及生活經驗，培養自我認同，接軌國際，進而成為世界公民！

「教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎」是學校教學團隊獎項於教育界的最高榮耀。縣府邀請專家學者進行諮詢輔導，並辦理多場次課程協作工作坊，提昇參賽學校評選計畫品質，即是希望優質的學校領導及課程發展能被看見。大同國中胡文聰校長以「回應土地，喚醒文化，成就每個孩子」為教育理念，讓原鄉孩子在認同自我、理解祖先智慧的同時，也能走向世界、擁抱多元；岳明國中小黃建榮校長以「讓生命不一樣！」為教育理念，以學生為主體，透過探索自我與世界，活出生命的獨特性與價值感；四結國小「HERO吳沙城綠蘭英雄村」帶領孩子探究吳沙與蘭陽開墾史，了解自身來處，進而思考未來的方向，培養在地認同與文化自信。南澳高中「TAYAL莎韻之鐘SALI美麗人生」方案亦獲得佳作；以學生為主體教育理念，及歷經長年發展及累積的課程，讓他們在今年全國共有五十六位校長、一○一所教學團隊中脫穎而出，非常不容易。