宜蘭教育再創高峰 兩校長獲全國領導卓越獎、四結國小奪金質獎

林茂盛代縣長與獲得校長領導卓越獎暨教學卓越獎校長們合影。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

教育部於一一四年十一月舉行「校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎」，宜蘭縣表現亮眼，大同國中校長胡文聰、岳明國中小校長黃建榮雙雙榮獲「校長領導卓越獎」；「教學卓越獎」部分，四結國小勇奪國小組金質獎，南澳高中國中部亦獲佳作肯定。縣府六日上午於縣務會議中，由林茂盛代理縣長公開表揚獲獎人員與學校，肯定其卓越貢獻。

林茂盛代理縣長表示，縣府持續支持學校發展優質教育，今年宜蘭縣在全國競賽中脫穎而出，成果值得高度肯定，也期盼能成為引領縣內教育精進的典範。縣府指出，「校長領導卓越獎暨教學卓越獎」為教育界重要榮譽。大同國中胡文聰校長以「回應土地，喚醒文化，成就每個孩子」為理念，陪伴原鄉學生建立文化認同；岳明國中小黃建榮校長秉持「讓生命不一樣！」的信念，以學生為主體發展多元學習。四結國小「HERO吳沙城．綠蘭英雄村」課程，引導學生認識蘭陽歷史、培養文化自信；南澳高中「TAYAL 莎韻之鐘 SALI美麗人生」方案，深耕原民文化教育，表現同樣獲評審肯定。

縣府強調，未來將持續推動教育創新與特色課程，結合在地文化與跨域學習，培養具備自我認同與國際視野的宜蘭學子。