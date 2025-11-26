宜蘭數十隻豆雁及白額雁群聚度冬 鳥友圈大驚喜掀起搶拍熱潮

〔記者江志雄／宜蘭報導〕隨著氣溫驟降，宜蘭縣陸續飛來冬候鳥棲息覓食，現在傳出有數十隻豆雁及白額雁群聚，吸引各地鳥友搶拍。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷今天(26日)表示，協會攝影組副組長羅銀煌，昨天到宜蘭縣壯圍鄉紅葉路拍到眾多冬候鳥在田間覓食，許多鳥友直指，他們第一次在宜蘭見到這麼多的豆雁及白額雁。

宜蘭是冬候鳥重要棲息地，鳥友往年拍到的豆雁及白額雁，通常是單隻或少量群聚，羅銀煌這次拍到的數量超過40隻，消息傳出後，讓鳥友圈又驚又喜，掀起新一波的拍鳥熱潮。

