宜蘭新月廣場停車場保時捷遭砸 2嫌辯敲錯車

新北市的張姓男子開著保時捷休旅車載著家人到宜蘭遊玩，夜宿蘭城晶英酒店，車子停在酒店地下停車場，愛車遭人嚴重毀損。（宜蘭警分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市新月廣場地下停車場傳出砸車事件，新北市的張姓男子開著保時捷休旅車載著家人到宜蘭遊玩，十七日晚間入住蘭城晶英酒店，車子停在酒店地下停車場，十八日凌晨四時發現愛車遭人嚴重毀損，車主立即報警處理。警方調閱監視器後，鎖定二十三歲的謝姓男子及二十五歲的鄺姓男子涉案，經過調查，疑為認錯對象砸錯車案。

警方指出，民族派出所於十八日上午八時許受理報案，報案人表示，車輛停放在新月廣場地下停車場，凌晨四時發現愛車遭人嚴重毀損。警方到場後立即調閱監視器畫面，發現兩名嫌犯騎乘機車進入停車場，分別手持鐵鎚與滅火器，朝車輛前後擋風玻璃連續猛擊，犯案後迅速離去。

廣告 廣告

涉嫌的謝姓與鄺姓男子十八日下午三時被查獲到案，並查扣相關犯案工具。他倆供稱，曾在宜蘭市與一輛白色保時捷有行車糾紛，張男所開的保時捷，不論是車型、車牌號碼，都很像與他們有過節的車子，二人騎車尾隨進入案發地點，趁四下無人空檔砸車。

警詢後，全案依毀損罪移送法辦，車主如果求償，嫌犯恐怕要支付一筆龐大修理費用。