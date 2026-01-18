宜蘭新月廣場豪車遭報復式砸 2嫌遭逮辯稱敲錯車

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

民眾入住宜蘭一間五星級酒店，停在共用停車場的汽車，卻無故遭砸！受害車主從新北赴宜蘭旅遊，週日上午準備開車時，卻發現前後車窗玻璃，遭人砸毀，警方循線逮捕兩名嫌犯，供稱是因為行車糾紛，看見車子開進新月廣場，才會動手報復，卻疑似認錯車輛砸錯車。

兩名嫌犯共乘一輛機車，一同來到位於宜蘭的新月廣場，隨後再徒步進到地下停車場，疑似拿來擺在現場的滅火器，外加自備榔頭，就把停放在停車格裡的白色保時捷，敲成這副模樣。

廣告 廣告

宜蘭新月廣場遭報復式砸 2嫌遭逮辯稱「敲錯車」

五星酒店和新月廣場共用停車場 兩名黑衣人稱因行車糾紛才砸車（圖／民視新聞）

保時捷前擋風玻璃呈現蜘蛛網狀碎裂，後側擋風玻璃，更是直接被敲破兩個大洞，車主來自新北市，前一天才開車，入住共用停車場的宜蘭五星級酒店，一早八點多要用車時，驚見自己的汽車被砸，調閱監視器才發現，兩名嫌犯疑似在凌晨四點左右，動手砸車。民族所所長吳永望表示「渠自小客車停放在宜蘭市，某知名商場地下停車場內，於1月18日凌晨四時許發現，自小客車被毀損，故請求警方協助。」

宜蘭新月廣場遭報復式砸 2嫌遭逮辯稱「敲錯車」

嫌犯自備榔頭到場砸車 事後卻稱認錯車輛砸錯車（圖／民視新聞）

兩名住在宜蘭的嫌犯到案供稱，因為日前發生行車糾紛，前一晚看見當事車輛，開進新月廣場停車場，誤認為是同一輛車，才會動手報復，家住新北的被害車主，才剛來宜蘭，前幾天不在宜蘭，也沒發生行車糾紛，對方卻疑似「認錯車主敲錯車」，讓車主傻眼不已。民族所所長吳永望表示「鎖定兩名犯罪嫌疑人，迅速於下午三時許，查獲到案並製作筆錄，在犯罪現場也查扣相關犯案工具，後續會以毀損罪，移送宜蘭地方檢察署偵辦。」開車出遊卻碰上無故砸車，車主出遊好心情，瞬間變糟，只是真相是否如兩名嫌犯所稱砸錯車，還是另有隱情，恐怕有待釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：宜蘭新月廣場遭報復式砸 2嫌遭逮辯稱「敲錯車」

更多民視新聞報導

失控房仲! 車輛長期停放無法看房竟砸車洩憤

好友反目? 高雄鳳山7旬男持大剪刀砸車洩憤

輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇

