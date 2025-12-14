宜蘭新澳隧道驚現「逆向頂尖對決」！ 黑車誤闖調撥道疾駛 對向來車看傻

新澳隧道內黑色轎車誤闖調撥車道逆向行駛，與對向車流正面相遇，畫面相當驚險。（圖／翻攝畫面）

宜蘭新澳隧道12日晚間近10時驚傳驚險一幕，一輛黑色轎車在隧道內逆向疾駛，迎面對上一整排正常行駛的車輛，場面宛如「正面對決」，險些釀成重大事故。相關畫面曝光後，引發網友熱議。

公路局南澳工務段表示，事發當時天雨路滑、視線不佳，且新澳隧道南下線正進行排水管線改善工程封閉施工，北上方向的兩個車道中，臨時調撥其中一個車道供南下車輛使用，交通動線與平時不同。

南澳工務段初步研判，該輛黑色轎車駕駛疑似未注意隧道口的交通標誌，或因行車習慣提前切換車道，誤闖南下調撥車道，才會在隧道內逆向行駛。由於調撥車道寬度不足以讓兩輛汽車交會，除非逆向車輛退回隧道口，或勉強駛上隧道旁人行道，否則極易發生碰撞。

影片在社群平台流傳後，引來大量網友留言直呼「太誇張」、「三寶」、「隧道撞車真的很可怕」、「根本頂尖對決」，對駕駛行為感到憤怒與擔憂。

南澳工務段強調，隧道口已設置清楚的打叉、打勾指示標誌、地面標線及交通軟桿，並延伸雙黃線禁止變換車道，呼籲駕駛人務必依循現場指引行駛。新澳隧道南下線排水管線改善工程預計於2026年3月完工，施工期間請用路人提高警覺、減速慢行，避免發生意外。

