宜蘭新生兒跌破2千！吳宗憲祭出「好養三部曲」育嬰假領全薪、托育通通免月費

▲國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲針對托育問題端出「好養三部曲」。「好孕．好養．好未來」政策發布會，育嬰假領全薪、托育通通免月費。（記者董秀雲攝）

面對宜蘭新生兒人數雪崩式下滑，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今（五）日召開「好孕．好養．好未來」政策發布會，針對年輕家庭最頭痛的托育問題，端出「好養三部曲」。「過去，我在立法院幫宜蘭把錢要回來，靠的是財劃法；未來，我會把這些錢用在刀口上。」吳宗憲表示，從七十歲健保免費到托育免月費，他要為宜蘭鄉親打造一個「顧得起長輩、也顧得起孩子」的新生活。

吳宗憲強調：「我要讓大家知道，在宜蘭生小孩，是一個值得期待的決定。」

「為什麼一位父親必須冒著危險，帶著兩個幼兒在寒風冷雨中送餐？」吳宗憲談及日前在羅東街頭目睹外送員爸爸帶著二歲與六歲孩子冒雨跑單的場景，身為四歲兒父親的他，難掩激動。

吳宗憲承諾，當選後將推動「育嬰留停補足全薪」、「公私立托育免月費」及「親子館升級臨托站」等重大政策，年度預算約一點八六億元。他強調，透過《財劃法》修正，宜蘭將增加上百億自有財源，「取之於宜蘭，當然要用之於宜蘭」。

吳宗憲指出，宜蘭縣前年新生兒還有二四四三人，但去年一一三年預估僅剩一九00多人，跌破二千大關，短短一年內少了五00多個。「這不只是冰冷的數字，更是宜蘭未來的競爭力。」他表示，跑行程時常聽到年輕爸媽嘆氣說「不是不想生，是怕養不起」，因此決心把宜蘭打造成全台最挺爸媽的城市。

吳宗憲宣布，以「好孕．好養．好未來」為婦幼政策主軸，此次率先端出的是專攻零-三歲階段的「好養三部曲」，包括「育嬰留停全薪2.0」、「托育免月費」及「公托加值、臨托喘息」。

好養一部曲—育嬰留停全薪2.0：中央現行津貼僅八成薪，吳宗憲承諾，縣府將加碼補足剩下的二成，讓家長前六個月實領全薪，並設有排富條款。

好養二部曲—托育零月費：打破公托中籤率僅百分之六的困境，吳宗憲主張「不用抽、不用比，公私立通通免月費」。在中央補助後，私托每月一萬三千元、公托七千元，剩餘月費差額由縣府全額吸收。

好養三部曲—公托加值與臨托：吳宗憲感性表示，那個雨夜外送員父親無奈的眼神，讓他堅定推動「臨托」的決心。並肯定林姿妙縣長「一鄉鎮一親子館」的硬體基礎，再進一步軟體升級：一是全面導入「定點臨托」服務，並視需求開辦晚間和週末臨托，讓家長能暫時托育喘息；二是強化托育人力，與縣內幼保相關科系合作，建立「實習＋留任」制度，畢業留任公托或準公托的青年，每月可領五千元留才津貼、連續兩年；同時開辦「壯世代保母證照班」，由縣府全額補助培訓費，讓願意再就業的壯世代，成為專業托育戰力。

吳宗憲並承諾，任內將積極爭取中央前瞻基礎建設計畫「因應少子化友善育兒空間建設」補助，逐年增設公托據點。