宜蘭映像節《光與影》好評熱烈 延長展出１／４日

宜蘭映像節「光與影」因應觀眾熱烈迴響，展期將延長至明年一月四日，歡迎民眾在歲末年初與親友共同前來，感受光與影構成的冬季療癒時光。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由宜蘭縣文化局主辦的「二０二五宜蘭映像節《光與影》」，已吸引逾萬人走入中興文創園區觀展，在紙廠工業遺構與光影藝術交織的空間中，沉浸式探索體驗。因應觀眾熱烈迴響，展期將延長至明年一月四日，歡迎民眾在歲末年初與親友共同前來，感受光與影構成的冬季療癒時光。

本屆映像節以「光與影」為主題，展出五件大型光影與科技藝術作品，分別位於中興文創園區的南榕廣場及有料倉庫內。首先在戶外「光」展區，禹禹藝術工作室的「光聚．緩緩」作品，以光影變化延伸場域節奏，形塑完整的觀展路徑；「影」展區則透過隧道式動線設計，引導觀眾在狹長空間中隨著光線的推移、停留與消逝展開沉浸體驗，由墨西哥藝術家Lua Rivera、涂克紹、當若科技藝術if.plus、山廟共感設計製造所等國際藝術家團隊為此次展覽特別打造的光影作品，包含「流動的纖維光影」、「蘭陽．光潮」、「迴響之影」、「宇宙光影書寫」，精彩萬分、不容錯過。