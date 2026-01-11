宜蘭春節垃圾收運期程出爐 環境清潔月起跑

宜蘭縣春節垃圾收運期程出爐，環境清潔月起跑，除舊布新「馬」上行動迎新年。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣春節垃圾收運期程出爐，環境清潔月起跑，除舊布新「馬」上行動迎新年。（記者董秀雲攝）

農曆春節即將到來，宜蘭縣年終大掃除時間自即日起至一一五年二月十五日小年夜止，環保局呼籲鄉親朋友趁著年前大掃除，與清潔隊員及環保志工夥伴們，共同清理家園除舊佈新「馬」上行動迎新年。鄉親最關心的春節垃圾清運時刻表也已出爐，環保局網站（http://www.ilepb.gov.tw/)最新消息及「宜蘭垃圾車」APP訊息公告，敬請鄉親多加利用。

環保局表示，配合春節前大掃除，各公所受理巨大垃圾清運預約服務登記截止時間不一，鄉親可事先連絡當地公所清潔隊確認。另農曆春節停止收運垃圾期間，建議廚餘可先瀝乾，拿至冰箱存放以免產生臭異味，並請鄉親勿將垃圾堆置在戶外或路旁，環保局及各公所將不定時派員稽查取締，違規者依廢棄物清理法最高可處新臺幣六千元罰鍰。也籲請鄉親配合各公所收運時間，將垃圾交付垃圾車清運，您我皆用心，環境保清新，維持乾淨居家環境，歡欣如意過好年。

各鄉鎮、市公所一一五年春節期間垃圾收運時程彙整如下：小年夜二月十五日星期日：羅東鎮、五結鄉、員山鄉上午十點起收運垃圾，定時定點及夜間停止收運，冬山鄉下午二點起加班收運垃圾，夜間停止收運，其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。

除夕二月十六日星期一：頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉八點起收運垃圾，夜間停止收運，宜蘭市、冬山鄉九點起收運垃圾，夜間停止收運，羅東鎮、員山鄉十點起收運垃圾，定時定點及夜間停止收運，礁溪鄉下午加收一次，宜蘭市下午三點起加收垃圾一次。五結鄉定時定點收運時間為上午八點至下午三點。

農曆春節初一至初二，二月十七日、十八日：全縣停收垃圾。初三，二月十九日星期四：礁溪鄉八點起、員山鄉九點起、羅東鎮及蘇澳鎮定時定點加班收運垃圾，夜間停止收運。宜蘭市依平常時間加班收運。初四，二月二十日星期五：礁溪鄉依平常時間加班收運垃圾。羅東鎮定時定點加班收運垃圾，夜間停止收運。初五，二月廿一日星期六：頭城鎮、蘇澳鎮、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉八點起開始收運垃圾，夜間停止收運，員山鄉、冬山鄉九點起開始收運垃圾，夜間停止收運。五結鄉定時定點收運時間為上午八點至下午三點。初六，二月廿二日星期日：三星鄉、南澳鄉上午八點起收運垃圾，定時定點及夜間停止收運，羅東鎮上午十點起收運垃圾定時定點及夜間停止收運，五結鄉中午十二點起收運垃圾定時定點及夜間停止收運，其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。