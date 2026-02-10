宜蘭春節「蘭城靖安」專案起跑 警局長率上百警力盤查治安熱點

即時中心／連國程報導

農曆春節即將到來，宜蘭縣警察局自2月6起展開「蘭城靖安」專案，鎖定治安熱點實施高強度臨檢與路檢勤務，局長陳金城昨（9）日親自坐鎮，指揮調度130名警力，地毯式盤查KTV、酒店等場所。

宜蘭縣警察局今年以來掃蕩犯罪成績亮眼，不僅破獲2件詐騙集團，逮捕30人，查扣槍枝及52多萬元之不法所得，還追捕137名逃犯，並且掃蕩幫派。此外，在緝毒工作及查獲竊盜案件也有豐碩成果，自今年元旦以來已查扣各級毒品約465公克，以及偵破168件竊盜案。陳金城強調，防制暴力與維護年節治安是首要任務，警方將積極確保民眾有個平安的春節假期。

