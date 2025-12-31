宜蘭智慧工地再+1！坤門國宅都更案場科技防污守護好環境

智慧連動污染防制系統：包含空品偵測器、主機、數據顯示器、灑水及警報控制單元。（宜蘭縣環保局提供）

為持續提升縣內空氣品質並強化營建工地自主管理，宜蘭縣政府環境保護局積極推動營建工程科技化管理。除先後在台灣水泥蘇澳廠營建工地、三得電子廠房新建工程、國立陽明交通大學附設醫院之二期醫療大樓及職務宿舍等示範工地推動外，豐譽營造股份有限公司承造的宜蘭市坤門一段「國家住宅及都市更新中心集合住宅新建工程」，也加入智慧化工地行列，透過智慧連動灑水系統，即時有效抑制施工揚塵，為宜蘭縣的科技防污再添新實績。

環保局長許嘉琦表示，宜蘭縣近年空氣品質指標AQI年平均值從一O八年的五十一點七，逐年改善至一一四年截至十一月的四十二點六，屬於良好等級< 五十。環保局持續呼籲更多營建業主在設計階段即編列相關經費，落實科技化管理，期盼藉由示範工地帶動更多營建工程單位自主強化污染防制，共同維護宜蘭縣好環境。

宜蘭縣持續推動科技化智慧工地管理，其管制重點與執行效益說明如下：智慧連動技術： 廿四小時空品預警與自動抑塵。以物聯網IoT 技術與空氣品質感測器的結合應用，當感測器感知空氣中懸浮微粒PM10或細懸浮微粒PM2.5 達到預警值時，將立即連動噴霧灑水設備，可針對裸露面或車輛行駛區域進行灑水保濕，在粉塵產生初期即有效抑制，防止擴散至鄰近區域。科技管理優勢：節能減碳、降低成本。相較於傳統的人工防制模式，透過智慧偵測自動啟用，僅在必要時灑水，能有效節約水資源、亦可減少人工派遣的需求，降低營建污染防制成本。

智慧連動灑水系統就像是工地的「自動感應水幕」，只要感測粉塵濃度達到預警值，就會立即開啟水幕防護，確保工地周邊的空氣始終保持清新。