宜蘭暴雨水漲一樓高！國軍突擊車救援 2拋錨車水中遭輾全毀

宜蘭昨晚淹水，國軍出動AAV7兩棲突擊車救援，拋錨車輛遭輾過毀損。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區發生淹水災情，國軍出動AAV7兩棲突擊車緊急救災，但有車輛因拋錨停在路中間，結果遭行經的突擊車輾過，車輛嚴重毀損，車主無奈卻也感謝國軍救災「平安就好」。

為救援淹水災情，昨日晚間國軍出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇，協助救援與撤離居民，路上有2位民眾車輛疑因泡水拋錨，停滯於路中央，被一輛AAV7疑因視線不佳直接輾過，造成車頂壓毀、擋風玻璃碎裂。

車主指出，當時現場淹水高度已達一層樓，愛車整個泡湯無法移動，裝甲車可能是因為視線受阻、不慎輾過。後續將再研擬維修或報廢問題，不過也感謝國軍救災。相關單位也將釐清責任，協助災民維權。

宜蘭代理縣長林茂盛指出，針對淹水後續，相關的機具會進來開始整理，並會啟動縣政府的救助，包括汽機車的修復或損害，牌照稅可以減免，目前也已申請軍方的資源，啟動機具來救援。

