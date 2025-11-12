即時中心／顏一軒報導

輕颱「鳳凰」持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除將提前降級為熱帶性低氣壓。不過，颱風已造成宜蘭縣蘇澳鎮、冬山鄉多處低窪地區積淹水，就連陸上交通也受到影響。台鐵今（12）日稍早表示，受「鳳凰」影響，台鐵蘇澳新=蘇澳間路段因地基流失，因此該區間今日停駛，受影響車站為蘇澳新站、蘇澳站。





因應「鳳凰」發布陸警，依氣象署最新氣象資訊研判，今日中午12時至18時各級列車行駛概況如下：

一、東部幹線

（一）對號列車：樹林=台東間全區間停駛。

（二）區間（快）車：蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

樹林=台東間視風雨狀況機動行駛。

二、西部幹線

（一）對號列車：彰化=基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）；彰化=潮州間停駛。

（二）區間（快）車：視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

六、今日18時後列車行駛資訊，將於14時發布。

七、 因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

（一）台鐵公司官方網站。

（二）台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

（三）各就近車站（台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊）。

八、退、換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

快新聞／宜蘭暴雨衝擊交通 台鐵蘇澳新=蘇澳今日停駛

台鐵蘇澳新=蘇澳今日停駛。（圖／民視新聞）

