宜蘭暴雨！演員楊懷民浪浪收容所遭淹 志工徒步涉水送物資

宜蘭縣冬山鄉武淵村及五結鄉地區因豪雨侵襲，已有超過四分之三的區域被淹沒，居民被迫涉水行走，消防隊也出動救生艇進行援助。冬山鄉三堵路、富堵路目前仍是一片汪洋，排水系統已達飽和無法正常運作。由於冬山鄉位於宜蘭較高處，而五結鄉和羅東位於蘭陽平原中央偏南，地勢低窪甚至低於海平面，導致淹水嚴重且排水效率極差。

當地居民已經深受其害，有人涉水時褲子全濕透，只能拿著拖鞋赤腳行走。冬山鄉村長表示，由於山上水流下來，加上冬山河水位和所有大圳水位升高，水無法排出，抽水站雖有運作但已達到功能極限。

位於冬山鄉三堵二路上演員楊懷民的浪浪收容中心也遭遇嚴重淹水。收容中心志工說明，雖然颱風尚未真正到來，但他們已經無法應對，水即將淹到倉庫。收容中心內部情況嚴重，枕頭、沙發、家具全都泡在水中，冰箱傾倒，連狗狗也只能站到高處避難。得知情況後，許多民眾紛紛採購物資，並徒步涉水前往支援。

宜蘭五結路一段原本就位於農田旁的低窪地區，但這場大雨造成該處淹成一片汪洋，已無法分辨哪裡是農田，哪裡是馬路。這種情況引發許多居民對明日上班上課的擔憂，特別是小孩子的安全問題。大人涉水或許沒有太大問題，但對小孩來說則存在極大危險。

目前，宜蘭縣政府尚未宣布明日是否停班停課，但隨著水患持續，許多居民已開始自行準備防災措施，期望能盡快恢復正常生活。

