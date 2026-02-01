宜蘭最夢幻粉紅城堡！兔子迷宮礁溪浴場：天空之鏡、哈比村，一秒飛國外拍爆20個場景
宜蘭礁溪最強打卡點來了！粉紅城堡「Amaze兔子迷宮礁溪浴場」絕對是今年必訪的宜蘭旅遊首選，免飛出國就能拍出紐西蘭哈比村、希臘地中海風情，還有超夢幻的3F天空之鏡與彩虹天梯，怎麼拍都好美！
不只是好拍，這裡也是超棒的礁溪親子餐廳與礁溪室內景點（雨天備案），擁有巨型粉紅球池與2D漫畫房、熱氣球，小孩玩瘋大人拍美照。最佛心的是門票全額折抵消費！想知道必吃菜單有哪些？如何用門票換最高CP值的餐點？這篇礁溪景點懶人包，幫你整理了7大必拍亮點與省錢攻略，週末就來這場夢幻的粉紅派對吧！
每次朋友問我：「宜蘭礁溪除了泡溫泉、買奶凍捲，還有哪裡好去？」我私心第一個想到的，往往不是那些擠爆的市區名店，而是這座藏在半山腰、卻又意外好抵達的粉紅秘境
說真的，來宜蘭玩，最怕的就是光車程就耗掉半條命，但兔子迷宮礁溪浴場的地理位置真的不得不誇獎一下，它完全避開了礁溪市區那種人擠人的阿雜感，卻又離國道五號高速公路非常近，出了雪隧、下頭城交流道，順著路往山上開一小段就到了
內行的人都知道，天氣好的時候，一定要先去兔子迷宮後山的林美石磐步道走一走，那裡平緩好走、還有瀑布芬多精，是連長輩小孩都能輕鬆攻略的親民步道，又或者，往上開一點就是佛光大學和淡江大學蘭陽校區，那邊可是著名的百萬夜景觀賞熱點，居高臨下的視野，把整個蘭陽平原盡收眼底
也正因為位置得天獨厚，兔子迷宮礁溪浴場就像是這個黃金旅遊路線的中繼站，你可以早上先去林美步道吸收芬多精，大口呼吸宜蘭的新鮮空氣，累了、餓了，下山途中順路就轉進這座粉紅城堡休息，而且門口就有廣闊停車場，完全不怕沒地方停喔
除了好拍之外，還能來吃午餐喔
來聊聊大家最關心的消費與門票部分。先跟大家說說這邊原本的常態收費方式，讓大家心裡有個底：一般來說，兔子迷宮礁溪浴場的入園門票是採「年齡分級制」：13 歲以上的大人全票是 $350 元，7~12 歲的小朋友則是 $250 元，門票都可以全額折抵園區內的餐點或伴手禮。
我們這次來的時機點剛好碰上他們的「七週年慶限時優惠」！現在入園低消門檻直接大降價，每個人只要 $200 元（原價可是要$350啊！），而且一樣可以「全額折抵」餐費，簡單來說，現在只要花兩百塊吃個下午茶，就能把這些夢幻場景拍好拍滿，這 CP 值瞬間飆高，完全是衝一波的最佳時機
一秒飛紐西蘭！超好拍場景全收錄
一樓-浴缸球池
一進門就被這片粉紅世界給爆擊！ 一樓這區真的太懂少女心，直接把夢幻的貓腳浴缸搬進球池裡，還有軟萌的大熊陪你一起「泡澡」，光是這角落就能拍好久
最棒的是用餐區就在旁邊，爸媽終於可以優雅地吃東西，轉頭就能看到小孩，加上室內冷氣夠涼，完全是宜蘭避暑兼遛娃的神隊友！連天花板都是愛心燈飾，細節真的很有質感呀
轉個身，另一邊也有粉紅球池喔，這邊的風格又不太一樣，粉紅色的磁磚牆面配上頭頂懸掛的熱氣球與雲朵，彷彿置身在夢幻的空中城堡
粉白相間的球球海裡躲著好幾隻超大隻的狐狸玩偶，抱著拍照真的可愛到犯規！
而且絕對不能錯過窗邊那對巨大的「粉紅天使翅膀」，因為是大片落地窗，自然採光超級好，隨便站過去拍都自帶女神光
一樓-泳池造景
最讓小朋友瘋狂的就是中間這個巨無霸「鬥牛充氣泳圈」，看孩子坐在上面騎牛牛的樣子超級逗趣，爸媽只要負責在旁邊狂按快門就好
一樓-廁所入口彩虹走道
大家千萬不要錯過一樓這個隱藏版打卡點「彩虹走道」連廁所入口都佈置得超用心，原本以為只是普通的走廊，結果竟然是用大膽的紅、橙、黃、綠、藍色塊一路延伸，配上天花板的 鏡面反射設計，讓視覺效果無限延伸
二樓-浴池(粉紅泡泡球池)
往上走二樓更多拍照區，這一間「粉紅泡泡球池」真的太有創意了，牆面直接彩繪成泳池水底的蔚藍色調，連光影波紋都畫得好逼真，讓人一進去就覺得體感溫度降五度，視覺上超級消暑
最妙的是，裡面裝的不是水，而是滿滿的粉紅色與白色球球，這種「藍色海洋 x 粉紅泡泡」的撞色感，拍起來意外超搶眼好看！
二樓-漫畫2D房
揉揉眼睛，我這是在現實世界嗎？這間「漫畫 2D 房」絕對是二樓最吸睛的亮點之一！一走進去，原本立體的世界瞬間被壓扁，變成了黑白分明的漫畫場景，坐在裡面拍照真的有一種很不真實的錯覺，彷彿自己穿越進了漫畫書裡當主角
二樓-大小屋
這間「大小屋」絕對是二樓必玩的互動熱點！一走進去，視覺感官馬上被欺騙，明明是同一個空間，只是站在不同的角落，身形比例竟然會有天壤之別，你們看，原本應該是家裡「最大隻」的小臻姑姑，躲在角落瞬間縮小成迷你哈比人，反而是小朋友站在前景直接變身成「進擊的巨人」，這種反差萌實在太有趣了！
強烈建議大家一定要在這裡拍全家福，讓平常威嚴的爸媽變小、調皮的孩子變大，拍出搞怪的照片
二樓-祭壇
這道菜未免也太「驚悚」了吧！來到二樓的「祭壇」房，心臟真的要大顆一點，這裡玩的是經典的視覺魔術，直接把小朋友變成了「今日特餐」！利用桌下的鏡面反射原理（其實是視覺死角啦），讓身體神奇隱形，只剩下一顆頭「端」在金色盤子上
二樓-地中海
想拍絕美的地中海風情，根本不用花大錢買機票，來二樓這間「地中海」房就對了！這裡的背景牆整面都是聖托里尼經典的藍白建築山城，視覺延伸感做得超級好，真的會讓人有一秒置身愛琴海的錯覺
二樓-土耳其熱氣球綿堡
這間「土耳其熱氣球綿堡」真的是夢幻指數破表！上一秒還在地中海，轉個彎就來到卡帕多奇亞搭熱氣球了，牆上那顆巨大繽紛的熱氣球畫得超級立體，利用視覺錯位設計，只要人站在畫好的「籃子」位置，拍出來的效果就像真的正準備升空飛翔一樣，超級壯觀！
連地板和牆角都神還原了土耳其著名的「棉堡」地形，層層堆疊的白色石灰岩配上夢幻的Tiffany藍泉水，看起來既清涼又唯美
二樓-酒館
今晚想來點什麼？哈哈，二樓這間「酒館」真的是大人小孩都會失心瘋的地方！原本以為只是可愛風格，沒想到轉個彎竟然藏了一間超有氣氛的工業風酒吧。牆上堆疊的木箱搭配復古吊燈，整個場景質感滿分，隨便坐上高腳椅都有種電影劇照的感覺
三樓-天空之鏡
走上三樓，視野瞬間變得超級開闊，這裡絕對是整棟建築最接近天空的地方，這個「天空之鏡」景觀台利用特殊的玻璃地面設計，完美反射出頭頂的藍天白雲，讓人彷彿懸浮在半空中一樣
三樓-天梯+天使之翼
來到三樓戶外區，絕對不能錯過這座超夢幻的「天梯＋天使之翼」！這根本是通往天堂的階梯吧！純白色的階梯一路延伸向天空，頂端還貼心地裝上了一對展開的巨大羽翼，背後就是一整片乾淨的藍天白雲，完全不需要修圖
三樓-彩虹樓梯
三樓戶外區真的處處是驚喜，除了剛剛的天空之鏡，這座「彩虹樓梯」絕對是另一個必收的打卡點！紅、橙、黃、綠、藍層層堆疊的色彩，在大片藍天的襯托下顯得超級耀眼
戶外-紐西蘭哈比村
走到戶外，兔子迷宮大家公認最好拍的就是這個「紐西蘭 哈比村」！那一片綠油油的小山丘配上經典的圓形拱門，還原度簡直高到嚇人，真的會讓人懷疑自己是不是穿越到了電影《魔戒》的中土世界
頭砌成的牆面搭配茅草屋頂，每一個細節都做得超精緻。像照片裡這樣讓小朋友坐在藍色小木門前，隨便拍都充滿童話感
連洞穴裡面的彩繪牆都很有戲，那個 3D 立體延伸的峽谷風景，站在前面拍起來就像是真的要走進探險旅程一樣
每一扇門後面的世界都完全不一樣，這種探索未知的感覺小朋友們超興奮
另一邊則是充滿綠意的奇幻隧道，彷彿要通往另一個神秘時空，來到這裡千萬別害羞，每一扇門都要去開開看喔。會有意想不到的驚喜感
拍完照也累了，吃飯時間到！ 兔子迷宮礁溪浴場除了好拍外還有餐點可以吃
餐點主要分成四大類：想吃飽的午晚餐系列（約$680起），雖然單價高但都有附沙拉、湯品或飲料，算是完整的套餐，而且都可以用門票折抵
人多聚餐的話，我很推綜合炸物或披薩，尤其那個巨無霸魔法水果茶拼盤 ($999)，端上來真的會嚇到，最重要的小撇步在右下角的伴手禮區！如果你已經吃飽了，或是門票額度有剩，千萬別硬點，直接去換堅果塔或兔子玩偶帶回家，把門票價值用好用滿，完全不浪費！
辣味雞腿排義大利麵 – $ 680
雞腿排的份量真的沒在開玩笑，炸得金黃酥脆的外皮，切開來裡面的肉質很嫩，配上微辣開胃的紅醬，超級涮嘴！
麵條蠻Q的微辣，旁邊還很貼心地附上了兩片軟法麵包，拿來沾盤底剩下的濃郁醬汁剛剛好，完全不用擔心吃不飽
而且它不單單只是一盤麵，這個價格是包含沙拉以及湯品或紅茶（依當天供應為主）的套餐組合喔
肉丸紅醬意大利麵 – $ 680
這也太像升級版的 IKEA 肉丸了吧！ 你們看盤子裡那幾顆圓滾滾的肉丸，給得超大方，外表煎得微焦，切開來裡面肉汁滿滿，吃起來口感很紮實，完全不會粉粉的
搭配的紅醬是那種酸甜適中的經典口味
綜合炸物（小份三拼）（雞塊.薯條.雞米花） – $480
如果不想吃正餐，或是逛累了想找點東西解解饞，點這份「綜合炸物拼盤（小份三拼）」($480) 準沒錯，裡面集結了大人小孩最愛的三大天王：雞塊、薯條、雞米花，炸得金黃酥脆，絕對是聚會必點的開心果！
德腸披薩 – $420
德腸披薩是走薄脆餅皮的路線，吃起來不會像厚片披薩那樣佔胃空間，邊緣咬下去還會有卡滋卡滋的酥脆感，當飯後小點很適合
魔法水果茶品拼盤 – $999
這盤端上來，隔壁桌的絕對都會行注目禮！這個份量真的太浮誇了！光是中間那盆水果茶，大到根本像是個小魚缸，女生捧在手上臉直接小一號，裡面滿滿的新鮮水果切片，喝起來酸甜解膩，這一盆大概夠 3-4 個人喝都沒問題
而且它不只是飲料厲害，旁邊搭配的鹹食拼盤也是誠意滿滿，有烤得油亮誘人的雞翅，最驚喜的是還附上了一顆厚實的鹹派，切開來看剖面，內餡超級紮實，甜點部分則有那杯撒滿彩色球球的優格杯，光看就覺得療癒。
如果你們是一群姐妹淘或是家庭聚餐，與其每個人分開點飲料，不如直接合點這一套「航空母艦級」的拼盤
城堡彩虹蛋糕 – $380
芒果雲朵冰沙 – $280、青蘋果雲朵冰沙 – $280
這兩杯飲料完全就是「可以喝的天空」啊！拿在手上拍照真的仙氣爆棚，尤其是那個「雲朵」的層次感，不管哪個角度拍都超上相
Amaze兔子迷宮~礁溪浴場
地址：262宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-9號
時間：10:00–19:00（周二、周三公休）
電話：039887848
停車：對面空地有免費停車場
兒童座椅 ⭕／攜帶寵物 ❌／提供刷卡 ⭕
文章來源：卡夫卡愛旅行
