宜蘭最狂公司尾牙獎金豪灑千萬！最小獎1.5萬

生活中心／綜合報導



最近是尾牙季，許多人都在期待尾牙抽獎環節，希望自己可以中大獎，最近就有一間公司，以超高的尾牙抽獎金額受到關注。一名人妻在社群平台分享，陪老公參加公司尾牙時，親眼看到老闆在現場直接加碼1千萬元紅包，發錢發到全場氣氛直接炸開，讓她忍不住形容「真的太誇張」，也直呼這場尾牙根本可以列為宜蘭代表作，貼文一出立刻引發大量討論。









宜蘭印刷廠尾牙曝1000萬紅包！這舉動讓員工直呼「賺到」

原PO表示現場感覺就像老闆把5萬元當成5千元在發。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

原PO在Threads發文表示，老闆當天完全不手軟，現場準備的紅包金額從2萬元一路到15萬元，其中5萬元紅包多達100包、六萬元有170包，另外還有10包10萬元紅包，加上35個不同金額的獎項，總金額高達1千萬元。公司約有7百名員工參加尾牙，幾乎一半的人都能抽中紅包，就算沒有中獎，也能拿到1萬5千元的安慰獎，原PO形容現場感覺就像老闆把5萬元當成5千元在發，連沒抽到的人臉上也都掛著笑容。

宜蘭印刷廠尾牙曝1000萬紅包！這舉動讓員工直呼「賺到」

有網友直呼「這金額真的贏過一堆上市公司」。（圖／此為AI示意圖）

消息曝光後，網友紛紛留言表示羨慕，「這金額真的贏過一堆上市公司」、「老闆願意這樣給，員工怎麼可能不拚」、「現在投履歷還來得及嗎」、「公司像在發年終，根本不想走」。也有人好奇產業背，對此原PO透露，老公任職的是位在宜蘭蘇澳的印刷業，在當地算是規模不小的公司。她提到，傳統產業這幾年經營其實不輕鬆，這次加碼已經超出老闆原本預算，但老闆希望員工都能帶著好心情過年，她也感嘆，願意把成果分享給員工的老闆真的不多，福利給得夠，員工自然也願意留下來一起拚。





