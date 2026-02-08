宜蘭最狂尾牙！老闆加碼1000萬「安慰獎1.5萬」 網驚：想去上班了

【緯來新聞網】最近許多公司和企業陸續舉辦尾牙，以犒賞員工過去一年來的努力。一名人妻分享參加老公的公司尾牙，直呼是宜蘭最狂，老闆直接加碼1000萬，多達上百包2萬至15萬不等的紅包，相當大手筆。

一名人妻參加老公的公司尾牙，老闆的大手筆讓她讚嘆不已。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Threads分享，昨天參加老公的老公尾牙，讓她目瞪口呆，斷言絕對是全宜蘭最狂的，因為老闆毫不手軟，當場加碼1000萬，包括5萬100包、6萬170包、10萬10包，另外還有35個2至15萬的紅包，忍不住驚嘆：「超扯超扯」。



消息一出，引發大批網友熱議，「贏一堆上市公司，老闆大器」、「別人的公司總是不會讓人失望」、「表示公司很賺錢，老闆很肯給，已羨慕」，還有許多人好奇：「請問產業？」、「好爽，哪種類型公司」、「想去上班了，還缺人嗎？」



對此，原PO透露，老公的公司是位於蘇澳的印刷業，傳產這幾年發展很辛苦，加碼其實已經超出老闆預算，但老闆想盡量讓每個員工帶著笑容離開，因此700名員工中，幾乎一半的人都有中獎，就算沒有抽中，也有15000元的安慰獎，「把5萬當成5000在發，別人的老闆總是不會讓人失望」，讓她覺得肯分享給員工的老闆可遇不可求，該給員工的福利一樣沒有少，這才是最可貴的。

