宜蘭望龍埤「抓鴨惹議」！鄉公所澄清移置原因

望龍埤近年因民眾長期放養及餵養鴨禽，導致數量失控，飼料與食物殘渣造成環境惡臭、地面濕滑。（員山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭有民眾在社群平台PO文質疑「為什麼他們可以抓走望龍埤的鴨子」，畫面引發熱議，不少網友嘲諷「冬天薑母鴨缺貨」、「拿去做鴨賞嗎」，質疑是否不當捕捉。對此，員山鄉公所強調，此舉是因鴨禽數量過多影響環境與公共安全，屬於管理與妥善移置作業。

鄉公所指出，望龍埤近年因民眾長期放養及餵養鴨禽，導致數量失控，飼料與食物殘渣造成環境惡臭、地面濕滑，甚至發生遊客滑倒等公共安全事件，才啟動加強管理並規劃移置部分鴨禽。

員山鄉公所也呼籲民眾切勿隨意放養或餵食鴨禽，共同維護望龍埤環境整潔與遊憩安全。（員山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鄉長張宜樺表示，這次鴨禽移置作業僅針對被放養的家禽，湖區原有自然生態動物不受影響，並在「一起幫助雞鴨鵝」社團及台灣動物平權促進會協助下，進行妥善安置，兼顧動物福祉與環境永續。

公所也呼籲民眾切勿隨意放養或餵食鴨禽，共同維護望龍埤環境整潔與遊憩安全，未來將持續與動保團體合作，完善管理機制，同時要求執行單位加強背心與識別證配戴，避免再度引發誤會。

