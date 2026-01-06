宜蘭杏壇喜訊！胡文聰、黃建榮奪全國「校長領導卓越獎」
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭教育界再傳佳績！宜蘭縣大同國中校長胡文聰及岳明國中小校長黃建榮獲得114年度教育部「校長領導卓越獎」；他們憑藉深耕在地、展望國際的卓越領導力，在全國評選中脫穎而出，勇奪教育界最高榮譽。另，四結國小獲得「教學卓越獎」金質獎，南澳高中國中部亦獲得佳作。
獲獎的兩位校長，大同國中校長胡文聰以「回應土地，喚醒文化，成就每個孩子」為核心。在原鄉教育的道路上，胡文聰深信文化認同是孩子自信的基石，引領教學團隊將祖先的智慧融入課程，讓原民學子在認同自我母體文化的同時，具備跨越國界、擁抱多元世界的勇氣。
岳明國中小校長黃建榮秉持「讓生命不一樣」的教育信念，推動以學生為主體的教學改革，透過自我探索與世界連結；在他的帶領下，學校不再只是傳授知識的場所，更是激發孩子生命獨特性與價值感的搖籃。
除了校長個人領導受肯定，宜蘭縣在「教學卓越獎」亦表現不凡，四結國小以「HERO吳沙城 綠蘭英雄村」方案榮獲全國金質獎，帶領孩子探究吳沙與蘭陽開墾史；南澳高中國中部則以「TAYAL 莎韻之鐘 SALI美麗人生」榮獲佳作。
代理縣長林茂盛今在縣務會議頒獎表揚獲獎校長與學校人員，他說，今年全國參與評選校長有56位、學校教學團隊有101所，縣府全力支持學校發展優質教育，鼓勵學校深耕特色課程，宜蘭能脫穎而出相當不容易，也期待能再創新教學典範。
