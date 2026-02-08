宜蘭村却飯店遭控「詐騙」！懷石料理價差近5成 退款苦等1個月

宜蘭知名村却國際溫泉飯店再傳消費糾紛。（吳佩蓉攝）

宜蘭知名村却國際溫泉飯店再傳消費糾紛。一名羅姓男子在社群媒體投訴，去年12月預訂今年2月懷石料理並刷卡全額付款後，飯店數週後竟通知價格算錯，費用從1萬6800元暴增至2萬2800元外加服務費，差幅近5成；他取消訂單卻又苦等近一個月未見退款，質疑飯店有「詐騙嫌疑」。對此，飯店僅回應將加強員工訓練，其餘不願多談。

羅男表示，當時客服建議可先購買餐券並線上刷卡，還能免10％服務費，因此立即付款。不料；今年1月6日接獲飯店來電稱報價錯誤，要求補差額或取消訂單，他因不滿處理態度決定退訂，客服並承諾14至21天內完成退刷。

然而三週過去，信用卡帳戶仍未見退款紀錄。羅男多次致電詢問，飯店皆稱「正在處理」，卻從未主動回電；信用卡公司則告知查無退刷資料，並提醒逾期恐有異常，建議向飯店索取證明。

羅男指出，直到2月7日表明將向消保官申訴後，飯店才提供退刷證明，但時間竟是2月6日，「等於我一路追討才退」，質疑若未積極查詢，款項恐被拖延。他批評，過了三週才通知改價已影響重新訂位，如今連退款都一波三折，「完全不像4、5星飯店該有的服務」。

事實上，村却飯店過去也曾引發討論，曾有房客反映尚未退房時，房務人員竟直接開門進入房間，當場嚇壞住客，事件一度掀起服務流程檢討聲浪。如今再爆消費爭議，也讓外界關注飯店內控與客訴處理機制是否出現漏洞。

針對羅男指控，飯店低調表示，未來將加強員工教育訓練並檢討作業流程，但對價格落差與退款時程等細節則未進一步說明。

