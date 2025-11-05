宜蘭東澳站工安意外！刮刀碰「2萬5千伏特電壓」 男子全身40%燒傷

宜蘭東澳車站工安意外，工人觸電燒傷４０％。（圖／記者爆料網）

一名55歲簡姓男子在宜蘭東澳車站月台加高工程中發生嚴重觸電事故，造成全身約40%的二至三度燒燙傷。事故發生於5號上午10點多，簡姓男子在二月台灌漿後使用刮刀抹平時，疑似因工具太長不慎碰觸2萬5000伏特高壓電線。事故發生後，工人們立即停止施工，傷者被緊急送往醫院救治，目前生命跡象穩定但已轉往醫學中心繼續治療。宜蘭縣政府已收到職災通報並轉知勞動部職安署進行調查。

宜蘭車站工安意外，男工觸電燒傷４０％。（圖／記者爆料網）

事故發生在宜蘭東澳車站正進行的月台加高工程現場。當時一月台已完工，而在二月台灌漿後，55歲的簡姓外包人員正在使用刮刀抹平表面。在一列火車經過後，現場突然竄出火花並冒出白煙，工人們被嚇到並立即停止施工，因為有人觸電了。

救護人員接獲通報後迅速趕到現場，將傷者送上救護車緊急送醫。據了解，簡姓男子疑似因為沒有注意到工具太長，不慎碰觸到2萬5000伏特電壓的電線，導致全身嚴重燒燙傷。

羅東博愛醫院急診醫學科主任許智翔表示，傷者目前有臉部擦傷，頸部、四肢和軀幹都有大面積的二至三度燒燙傷，表面積約40%。經過急救後，傷者生命跡象已趨穩定，但因傷勢嚴重已轉往醫學中心繼續救治。

宜蘭縣政府勞工處副處長李芳菁表示，縣府已收到職災通報並轉知勞動部職安署，職安署將對整起事件進行調查，釐清責任歸屬。

值得注意的是，當時月台施工並沒有進行斷電作業，這次工安意外顯示在高壓電環境下作業，一個不小心就可能釀成嚴重事故。這起觸電事故也再次提醒相關單位，在進行類似工程時必須更加謹慎，確實做好安全防護措施。

