宜蘭柑橘新春上市 林國漳拋打造農業安全網

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳(右)與宜蘭縣議員林詩穎推廣頭城黃金茂谷等農產。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城知名黃金茂谷新春上市，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天出席農民節活動時，拋出打造「農業安全網」政策，允諾未來8年將投入12億元經費，穩固「農業保險雙軌保障」、「有機面積倍增」及「建立動物福利基準」，並要將宜蘭農產從「在地嚴選」提升為「國際精選」。

林國漳今天提出主張推動農業保險與天然災害救助雙軌並行，除中央補助50%保費外，承諾未來再由縣府常態補助33%；針對「首次加入」的農保戶，縣府補助更將提高至45%(合計中央達95%)，讓農民幾乎零負擔入保。

廣告 廣告

他說，未來也將推動「農藥減半」計畫，目標在任內將有機耕作面積從現有870公頃，翻倍提升至2000公頃，佔全縣可耕地8.6%，並規劃設置「有機農業促進區」。

林國漳說，除中央提供補助外，縣府也將加碼獎勵，首獲認證土地每公頃最高獎勵1萬元，區內有機田每公頃補助1萬元，並優先支持公共設施、全額補助驗證費。

林國漳另提出「動物福利」納入宜蘭品牌核心，推廣雞隻夜棲、沙浴及鴨群水浴等友善飼養基準，並透過「植物診療師」輔導合理防治，還要強化田間與市場抽驗機制，建立可溯源監測系統。

他說，宜蘭農產也會優先納入學校營養午餐與長青食堂，並結合17處休閒農業區推動食農教育與企業ESG媒合，還會運用台灣與美、加、日、澳等8國簽署的有機同等國協定，積極帶領小農參與海外食品展，建立「宜蘭品牌」國際信譽。

宜蘭縣議員林詩穎期許，地方應從「點、線、面」全方位合作，為農漁民做好把關工作，並讓生產者種得安心、消費者吃得安心，以此將宜蘭品牌推向全國，甚至國際舞台。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍營新北市長人選本週協調？ 侯友宜：團結共同面對

蘇巧慧拋6大福利政見 劉和然：不了解問題就開支票不好

李貞秀放棄中國籍文件錯誤百出 石明謹：恐怕根本沒申請

謝衣鳯、謝典霖姊弟鬩牆？彰化謝家掌門人「謝董」說話了

