宜蘭查獲護照收購集團 外交部：涉案護照已列管追蹤
（中央社記者楊堯茹台北19日電）媒體報導，宜蘭地檢署破獲護照收購集團，至少14本台灣護照被寄送境外。外交部今天表示，已將涉案護照列管追蹤，並持續配合刑事局偵查需要；出售護照或交付他人冒名使用將觸法，並損及台灣得之不易的免簽證便利措施。
自由時報報導，宜蘭地檢署2024年3月起查獲護照收購集團，嫌犯將收購的至少14本台灣護照寄送境外，並以1本1萬歐元高價轉賣中國客戶。
外交部晚間回覆中央社提問表示，外交部於2023年10月間接獲內政部警政署刑事警察局提供此案護照不法相關情資，外交部除積極配合提供相關資料外，並將涉案護照列管追蹤，持續與刑事局保持密切聯繫，全力配合偵查需要。
外交部說明，該犯罪集團人士於2024年4月經台灣宜蘭地方檢察署起訴，並於今年經台灣宜蘭地方法院判處1年2個月至2年2個月不等刑期。
外交部強調，對於打擊護照不法犯罪一向不遺餘力，與國內外警察和移民機關保持密切聯繫與合作，以積極防堵台灣護照遭不法集團或人士利用，確保台灣護照在國際間的良好公信力。
外交部提到，由於台灣護照目前已獲177個國家及地區給予入境免（落地、電子）簽證便利待遇，好用度易成為不法集團覬覦目標。
外交部呼籲，民眾應妥善保管及合法使用護照，並提高警覺，切勿將護照出售他人，或交付他人冒名使用。違法者將面臨7年以下有期徒刑或併科70萬以下罰金的重罰，並損及台灣得之不易的免簽證便利措施，影響全體台灣人的權益。（編輯：林興盟）1150119
